Si tienes un problema durante el Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica cómo presentar una queja o denuncia.

Con el objetivo garantizar los derechos de los aficionados nacionales y extranjeros, Profeco recordó cuáles son los dos mecanismos para reportar prácticas abusivas.

Queja: reclamación formal presentada por una persona cuando se incumplen términos y condiciones de un servicio o bien

Denuncia: sanciona prácticas injustas que afecta a una colectividad

Paso a paso para presentar una queja o denuncia ante Profeco durante el Mundial 2026

Para presentar una queja ante Profeco durante el Mundial 2026 el paso a paso que deben seguir los consumidores es este:

Acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) más cercana a su domicilio

Llevar una identificación oficial, comprobantes de la transacción (recibos, contratos o facturas), nombre y domicilio del proveedor

Presentar descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que vulneran los derechos en materia de consumo

Las quejas en algunos casos se pueden realizar vía telefónica mediante el Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

También es posible recibir atención por internet a través de Concilianet y Conciliaexprés, siempre y cuando el proveedor implicado esté registrado en alguno de los estos mecanismos

Afición mexicana en el Mundial 2026 (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Durante el procedimiento, el consumidor cuenta con la asesoría de un abogado conciliador de la Profeco para lograr un acuerdo con el proveedor.

Llegar a un entendimiento entre las partes puede derivar en:

Devolución del dinero

Cambio del producto

Indemnización por los daños ocasionados

Las quejas ante Profeco son pertinentes en casos como la negativa de hacer válida una garantía, la cancelación de un vuelo por parte de una aerolínea o por cobros que exceden la tarifa acordada.

Paso a paso para presentar una denuncia ante Profeco durante el Mundial 2026

La Profeco explica que una denuncia puede realizarse cuando:

No se respetan o no se exhiben los precios en un establecimiento

Publicidad engañosa

Báscular o bombas despachadoras alteradas

Falta de medidas de seguridad

En este tipo de reclamación, no se exigen pruebas o datos personales del denunciante, solo una descripción de la situación de manera breve, presentando:

Nombre del proveedor

Producto o servicio

Falta detectada

Domicilio o lugar de los hechos

Fecha en que sucedieron los acontecimientos

A lo largo del Mundial 2026 y después de este, Profeco ha dispuesto el correo denunciasmundial@profeco.gob.mx y colocó módulos de atención en aeropuertos y estadios sede para brindar asesoría, orientación y conciliar las demandas de los aficionados.

También brinda orientación en sus redes sociales para todos los interesados en presentar una queja o denuncia.