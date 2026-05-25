La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en conjunto con el gobierno de la CDMX, emitieron una serie de siete recomendaciones para prevenir estafas en la compra de boletos para el Mundial 2026:

Seguir los procedimientos de compra únicamente en el portal oficial de la FIFA Dudar de precios demasiado bajos o urgencia por vender boletos Desconfiar de ofertas recibidas por aplicaciones de mensajería instantánea o correos electrónicos no pedidos No hacer depósitos o transferencias directas a particulares No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación Activar la alertas de movimientos en la cuenta bancaria o tarjeta para detectar cargos no reconocidos inmediatamente Reportar cualquier página sospechosa, intento de fraude o cargo indebido ante las autoridades correspondientes

La difusión es un recordatorio de la campaña que emprendieron las autoridades meses atrás para evitar caer en fraudes o estafas a quienes quieren disfrutar del Mundial 2026.

SSPC pide no dar datos personales a supuestas ventas de boletos del Mundial 2026

El alertamiento es por parte de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, también por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX y el gobierno capitalino.

Una de las principales alertas es identificar “sensación de urgencia” ya que supuestos vendedores te harán pensar que hay poco tiempo para adquirir los boletos e intentar convencer de comprar ya.

También recomienda evitar hacer caso a anuncios en redes sociales, correos electrónicos masivos, mensajes de ventas exclusivas o las peticiones para dar clic a portales que podrían ser falsos.

De la misma manera pide evitar dar datos en los portales a los que te direccionan como:

Nombre completo

Dirección

Número de tarjeta bancaria

Código de seguridad

Documentos adicionales

Dónde reportar algún fraude por compra de boletos para el Mundial 2026

La SSPC cuenta con una ciberguía ante posibles fraudes cibernéticos y la SSC de la CDMX brinda atención para la prevención o detección de ciberdelitos, estafas y más a través de su app, las cuentas @ssc_cdmx o @ucs_gcdmx y el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx