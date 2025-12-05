El Mundial 2026 está a tan solo seis meses de celebrarse y a poco tiempo de conocer los grupos de las selecciones nacionales luego del sorteo que se llevará a cabo hoy de la justa mundialista.

A pocos meses de que se lleve a cabo el Mundial 2026 ya se reveló la plataforma de streaming que transmitirá todos los partidos de la Copa del Mundo del próximo año en México.

Francia Flores, Coordinadora de Iniciativas Especiales y Head del Mundial 2026 para Televisa Univisión, dio a conocer la forma en que se intentará llegar a todos los espectadores por medio de diferentes plataformas.

¿Será gratis? Confirman la plataforma que pasará todos los partidos del Mundial 2026

De acuerdo con un informe de Televisa-Univisión, transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026 a través de la plataforma de VIX, de los cuáles únicamente 32 juegos se podrán ver totalmente gratis por TV Abierta.

Esto significa que solo el 31% del Mundial 2026 se podrá ver por televisión abierta, mientras que 72 partidos de la Copa del Mundo del próximo año serán exclusivos de la plataforma VIX.

🚨 #CONFIRMADO | TODO EL MUNDIAL POR VIX



Los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estarán disponibles en VIX en México. Será la única plataforma con todos los partidos del Mundial. pic.twitter.com/qzvV4FQUE7 — PLATINUM Sports (@PS_SportsTV) December 5, 2025

VIX tendrá todos los partidos del Mundial 2026

“El 0.4% de la gente va a poder entrar a un partido. Y el 100% que se queda en casa, el 45% lo está viendo y están comentando sobre el partido. Jugaremos un papel muy multiplataforma. El poder conectar con diferente tipo de audiencias. VIX es la única plataforma que te va a dar todos los juegos del Mundial”, detalló Francia Flores, Coordinadora de Iniciativas Especiales y Head del Mundial 2026 para Televisa Univisión.

