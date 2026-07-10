Luisito Comunica enfrenta a Eduardo Feinmann por sus comentarios contra los mexicanos. El youtuber calificó al periodista argentino de “ignorante”.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el creador de contenido arremetió contra las declaraciones de Eduardo Feinmann.

“Bueno, ¿qué voy a opinar? Claramente que es un idiota, ¿no? La verdad no tengo idea de quien sea, pero por los segundos que vi de él, puedo decir que es una persona sumamente idiota, ignorante e imbécil que no ha viajado ni un poquito y que no ha expandido su mente ni un poquito.” Luisito Comunica

En su publicación, Luisito Comunica mandó una abrazo a todos sus “capos de Argentina” y aseguró que los dichos de Eduardo Feinmann no representan a dicho país.

Luisito Comunica critica a Eduardo Feinmann por comentarios contra mexicanos y lamenta odio hacia Argentina

Durante su reacción a Eduardo Feinmann, Luisito Comunica lamentó el odio hacia Argentina por las palabras del periodista quien aseguró que “detestaba” a los mexicanos.

El youtuber contó el cariño que siente por el pueblo argentino, indicando que tiene muchos amigos y que debido a Eduardo Feinmann se ha hecho una “ola de odio y racismo” contra ellos.

“Ahora, si me choca ver cómo gracias a este imbécil, ahorita mucha gente está odiando a Argentina. Yo se los puedo decir, yo he ido a Argentina muchísimas veces, tengo muchos amigos argentinos, me encanta...me encantan los argentinos, me caen super bien y me choca ver que por un pend#% como ese, ya se está haciendo...una ola de mucho odio, mucho racismo“. Luisito Comunica

Para cerrar su mensaje en redes, Luisito Comunica recomendó a Eduardo Feinmann “abrir un libro” para que viera más allá de sus horizontes.

Luisito Comunica enfrenta a Eduardo Feinmann por sus comentarios contra los mexicanos (Captura de video)

Eduardo Feinmann se ganó el rechazo al declarar públicamente en su noticiero en A24 que “detestaba” con toda su alma a los mexicanos.

Durante una conversación con Ignacio Ortelli, el periodista aseguró que los mexicanos le tenían envidia “en todo” a los argentinos y que querían ser como ellos.

La palabras de Feinmann de inmediato generaron polémica e indignación internacional.

Tanto que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a México calificando a Eduardo Feinmann de “pseudoperiodista”.

Tras las olas críticas, Feinmann salió a pedir disculpas por sus declaraciones, asegurando que no fue un comentario xenófobo.