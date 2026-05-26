Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, Michoacán, señaló que no habrá transmisiones gratuitas en el municipio debido al cobro excesivo de la FIFA para los derechos.

El alcalde denunció un cobro de cuotas “abrumadoramente altas” para el cobro de derechos para la transmisión del Mundial 2026 en espacios públicos.

Alfonso Martínez denuncia cuotas “abrumadoramente altas” por transmisión del Mundial 2026

De acuerdo con Alfonso Martínez, la FIFA tiene cuotas “abrumadoramente altas” para el derecho de transmisión de los partidos del Mundial 2026 en espacios públicos.

Ante la cifra elevada para poder transmitirlos que, según el alcalde llegó a los 8 millones de pesos, determinó que Morelia no tendrá pantallas para compartir los partidos de manera gratuita.

"Creo que a nosotros nos hicieron una propuesta de 8 millones de pesos nada más para poder transmitir más los montajes y todo eso pues es mucho dinero" Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, Michoacán

Asimismo, señaló que este cobro excesivo “es un abuso para la gente, es antidemocrático”, pues no permite el acceso al público en general.

Además, Alfonso Martínez resaltó que siente impotencia al saber que, en un país donde toda la gente quiere ver el fútbol, serán solo “las personas con mucho dinero” quienes puedan ver los partidos pues también los precios de los boletos “están por las nubes”.

“Las cuotas que nos han presentado son abrumadoramente altas. Me da mucha impotencia ver que las personas que podrán ir a ver los partidos de fútbol serán únicamente las personas con mucho dinero porque los boletos, como nunca, están por las nubes” Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, Michoacán

Alfonso Martínez lamenta que fútbol se volviera un deporte “de élite” en el Mundial 2026

Por otra parte, Alfonso Martínez lamentó que el Mundial 2026 haya convertido al fútbol en un “deporte de élite” ante los costos que implican ver los partidos.

“Es inadmisible que el fútbol se haya vuelto eh por parte de los organizadores del Mundial un deporte de élite cuando en México toda la gente quiere ver el fútbol y es lamentable” Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, Michoacán

Asimismo, resaltó que “casi nadie tendrá acceso” a ir a un estadio o ver una transmisión, pues los precios son “excesivos y son elitistas”.