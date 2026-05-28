A pocos días del inicio del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum llamó a la afición mexicana a celebrar sin violencia ni discriminación y a respetar las reglas de la FIFA para evitar sanciones.

“Primero a la afición mexicana, pues que nos vaya bien con la selección. Desearle todo lo mejor a nuestra selección. Siempre que haya buena vibra en la selección” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 28 de mayo de 2026, pidió respaldar a la Selección Nacional y desearle éxito en el Mundial 2026.

“Siempre festejar en paz, tranquilos. La diversión siempre es bienvenida. La alegría es algo hermoso. Seguir las reglas de la FIFA en caso del estadio” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Además, anunció la instalación de pantallas en plazas públicas de distintos estados para que todos disfruten los partidos y adelantó el operativo Quetzalcóatl con SSC, Guardia Nacional y STC para garantizar seguridad.

“Que sea buen momento para nuestro país y lo mejor para la Selección” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Se instalarán pantallas para que todos puedan disfrutar del Mundial 2026

A partir del primero de junio, en plazas públicas de distintos estados de la República Mexicana, se instalarán pantallas televisivas para que todas las personas puedan disfrutar del Mundial 2026.

De acuerdo a lo informado por Claudia Sheinbaum, el equipo de Presidencia se encuentra en comunicación con autoridades de otros estados para la instalación de pantallas.

Hasta el momento se desconoce cuántas pantallas serán adquiridas ya que se prevé que algunos Estados presten equipos para cubrir el evento deportivo.

“Si gobierno estatal y municipal deciden apoyar también con una pantalla, no se necesita rentar porque tienen, y la pueden montar en la plaza” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum garantiza seguridad durante en Mundial 2026

Por otra parte, Sheinbaum adelantó que durante en Mundial 2026 se llevará a cabo el operativo quetzalcoatl, el despliegue de seguridad implementado por

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

Guardia Nacional

Sistema de Transporte Colectivo (STC).

La finalidad es prevenir delitos como trata, lavado de dinero y delincuencia organizada. Para ello, autoridades estatales y federales trabajarán de la mano con Canadá y Estados Unidos.