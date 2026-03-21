Juan Guillermo Rendón, diputado de Morena, presentó una iniciativa en el pleno para que los partidos de México en el Mundial 2026 sean transmitidos en TV abierta y no por streaming.

El diputado de Morena argumentó que los mexicanos tienen derecho a ver estos partidos sin pagar los servicios de transmisión, por lo que propuso reformar la Ley de Telecomunicaciones.

Morena propone que partidos de México en el Mundial 2026 se vean en TV abierta

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, Juan Guillermo Rendón, de Morena, propuso una reforma para que los mexicanos puedan ver los partidos de la selección en TV abierta.

Juan Guillermo Rendón, diputado de Morena (Cortesía)

Juan Guillermo Rendón justificó su iniciativa al referir que solo tres de cada 10 mexicanos podrán pagar un servicio de streaming para ver los partidos de México en el Mundial 2026.

Ante la realidad de que los mexicanos no podrán ver los partidos mundialistas, el diputado de Morena señaló que el servicio brindado en la transmisión de eventos deportivos es elitista.

Por lo anterior, su propuesta es reformar el artículo 224 Bis de la Ley de Telecomunicaciones y garantizar el acceso a deportes en televisión abierta, como en Brasil y España.

“Y no nada más estamos hablando del deporte nacional del futbol. Hablamos de todas las selecciones de México en béisbol, futbol, voleibol, etcétera. Que eso sea a nivel nacional, que sean en las televisiones abiertas y no por medio de un pago”. Juan Guillermo Rendón

El diputado de Morena espera que su iniciativa pueda consolidarse antes de que inicien los partidos del Mundial 2026 y que se mantenga en futuros eventos deportivos.