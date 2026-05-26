El gobierno de Clara Brugada compró los derechos para transmitir los partidos del Mundial 2026 en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

Así lo informó la jefa de gobierno de la CDMX, quien señaló que podrá transmitir los partidos de manera gratuita en las sedes de los festivales futboleros que instalará en las 16 alcaldías.

CDMX transmitirá partidos del Mundial 2026 de manera gratuita: Clara Brugada

Clara Brugada compartió que la CDMX transmitirá de manera gratuita los partidos del Mundial 2026 en los 16 festivales futboleros que instalará en todas las alcaldías.

Esto gracias a que su gobierno compró los derechos para transmitir los encuentros de manera gratuita para que la ciudadanía pueda vivir el Mundial 2026.

De acuerdo con la jefa de gobierno, se decidió adquirir los derechos de transmisión debido a que “hay una pasión futbolera importante” en la CDMX, pero no todos pueden acceder a los partidos.

“Sabemos que hay una pasión futbolera importante en la población y que hoy no todos pueden acceder gratuitamente a ello, y esa es la razón” Clara Brugada

Asimismo, señaló que es una medida que empata con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló el pasado 25 de mayo que las transmisiones deberían ser accesibles para todos.

Si bien no se aclaró cuánto costó el derecho de transmisión de los partidos en la capital del país, el presidente municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez, aseguró que la FIFA le pidió 8 millones de pesos.

CDMX se prepara para contingencias sanitarias por Mundial 2026

Por otra parte, el gobierno de Clara Brugada señaló que la capital del país se prepara para posibles contingencias sanitarias en el marco del Mundial 2026.

De acuerdo con Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud Pública, se está reforzando la estrategia de vigilancia epidemiológica y sanidad internacional.

Además, se ha puesto mayor atención a posibles focos de contagio de enfermedades como sarampión y ébola en:

aeropuertos

terminales de autobuses

espacios de concentración masiva.

Asimismo, señaló que se ha considerado que hay poco riesgo de contagio de enfermedades en este periodos; sin embargo, se tiene una estrategia federal para la toma de muestras, así como de protocolos de atención y aislamiento de ser necesario.