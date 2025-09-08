César Iván Escalante Ruíz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), denunció robo de identidad ya que una cuenta de WhatsApp y de Facebook se hacen pasar por él.

Esta cuenta de WhatsApp tiene el número telefónico de Estados Unidos +1 (617) 375 9556 la cual usa su nombre y fotografía.

De la misma manera, Iván Escalante exhibió una cuenta de Facebook a su nombre que en realidad es apócrifa, por lo que advirtió: “no soy yo”.

“Alguien se quiere hacer pasar por mi con este cel y con una cuenta falsa por Facebook que a continuación pongo. ¡Ojo! No soy yo”

Iván Escalante, titular de Profeco, denuncia robo de identidad en WhatsApp y Facebook (Captura de pantalla )

¿Pidieron dinero a nombre de Iván Escalante mediante robo de identidad en WhatsApp y Facebook?

En redes sociales señalaron que ayudarían a Iván Escalante bloquear las cuentas falsas, una vez que hizo la denuncia de manera pública.

Al parecer, la cuenta en Facebook ya ha sido bloqueada pues no aparece disponible en buscadores.

Se desconoce si Ivan Escalante emprenderá acciones judiciales ante esta situación o solo realizará el reporte de cuentas en sus plataformas correspondientes.

También se desconoce si a su nombre han pedido dinero como suele ocurrir en otros casos o cuál habría sido el objetivo de generar cuentas falsas.

Roban identidad de Iván Escalante, titular de Profeco, ¿buscaban hacer fraude?

Se desconoce de dónde proviene el ataque contra Ivan Escalante o si quisieron hacer un fraude a su nombre.

Cabe recordar que desde Estados Unidos se ha promocionado la tarjeta Finabien epatara el envío de remesas. Profeco ha dicho que esta es la mejor opción para enviar remesas ya sea en depósito a cuenta o transferencia.

En meses pasados, Ivan Escalante denunció que integrantes de Morena y partidos aliados han intentado usar sus influencias para detener procesos de suspensión de lugares comerciales.

Otra situación que ha puesto a Profeco y su personal en la mira de varios es que ha enfrentado son agresiones como la que padecieron en Chalco recientemente en una estación de gasolina cuyo personal se negó a la revisión.