Con el fin de tener una mejor conectividad durante el Mundial 2026, Telcel, AT&T y Altán harán una mejora en sus redes de telecomunicaciones, con apoyo del gobierno de México.

De esta manera, Telcel, AT&T y Altán se asegurarán de que asistentes al Mundial 2026 tengan siempre cobertura en México.

Logo de Telcel (Telcel)

Gobierno de México apoyará a Telcel, AT&T y Altán durante el Mundial 2026

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dieron a conocer el apoyo a Telcel, AT&T y Altán durante el Mundial 2026.

Dichas entidades señalaron que darán un descuento del 100% a Telcel, AT&T y Altán en el pago para el uso del espectro radioeléctrico en México durante el Mundial 2026.

Con esto se espera que dichas compañías den una mejora total en su servicio de cobertura durante el mes que dura el certamen en las diferentes sedes del país.

Es decir, reforzar la conectividad principalmente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que son las ciudades que recibirán tanto a aficionados locales como extranjeros.

Contando con soporte especial para la fechas en que se jugarán partidos en cada una de las sedes en la República Mexicana.

Mundial 2026 (Cuartoscuro / Germán Romero)

Telcel, AT&T y Altán darán soporte general en las zonas de más afluencia durante el Mundial 2026

El énfasis del soporte de Telcel, AT&T y Altán durante el Mundial 2026 serán las zonas de principal interés para locales y extranjeros.

Esto va más allá de los estadios; Telcel, AT&T y Altán también reforzarán su cobertura en hoteles y aeropuertos, que tendrán una gran afluencia de visitantes en el Mundial 2026.

Corredores turísticos, festivales y actividades relacionadas planeadas por entidades públicas y privadas, también contarán con un refuerzo en su conectividad de parte de las empresas.

Recordemos que la saturación de personas y equipos en una misma área provoca que la señal falle en eventos públicos.

De ahí que las autoridades y organizadores del evento quieran que la cobertura de red sea perfecta, para que fans puedan estar comunicados sin importar dónde estén.