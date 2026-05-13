El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) lanzó una advertencia a negocios como restaurantes, bares y establecimientos públicos sobre transmitir los partidos del Mundial 2026.
Pues el IMPI reveló que transmitir o proyectar partidos del Mundial de Fútbol 2026 sin autorización de la FIFA podría derivar en multas elevadas, clausuras y acciones legales inmediatas.
IMPI vigilará transmisiones y uso de marcas del Mundial 2026
En entrevista con Ciro Gomes Leyva, Carolina Pérez Luna, directoria divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, encabezado por Santiago Nieto explicó que la FIFA cuenta con cientos de marcas registradas relacionadas con el Mundial 2026.
Esto incluye a las más de 340 marcas registradas por la FIFA como:
- Logotipos
- Frases
- Mascotas
- Transmisiones oficiales
Por ello, los establecimientos que proyecten partidos sin licencia podrían ser sancionados con multas que alcanzarían hasta 20 millones de pesos con el objetivo de combatir la piratería y el ambush marketing.
Esto durante el Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que el IMPI detalló que habrá operativos especiales que incluyen vigilancia en zonas aledañas a estadios, Fan Fest y establecimientos comerciales.
Ante el incremento de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, juristas recomiendan a dueños de restaurantes y comercios turísticos en ciudades sede como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México buscar asesoría legal y adquirir los derechos correspondientes si planean ofrecer proyecciones públicas.
La FIFA mantiene una política estricta para proteger su inversión y la integridad comercial del evento del Mundial 2026.