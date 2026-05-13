El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) lanzó una advertencia a negocios como restaurantes, bares y establecimientos públicos sobre transmitir los partidos del Mundial 2026.

Pues el IMPI reveló que transmitir o proyectar partidos del Mundial de Fútbol 2026 sin autorización de la FIFA podría derivar en multas elevadas, clausuras y acciones legales inmediatas.

IMPI vigilará transmisiones y uso de marcas del Mundial 2026

En entrevista con Ciro Gomes Leyva, Carolina Pérez Luna, directoria divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, encabezado por Santiago Nieto explicó que la FIFA cuenta con cientos de marcas registradas relacionadas con el Mundial 2026.

Esto incluye a las más de 340 marcas registradas por la FIFA como:

Logotipos

Frases

Mascotas

Transmisiones oficiales

Por ello, los establecimientos que proyecten partidos sin licencia podrían ser sancionados con multas que alcanzarían hasta 20 millones de pesos con el objetivo de combatir la piratería y el ambush marketing.

Esto durante el Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que el IMPI detalló que habrá operativos especiales que incluyen vigilancia en zonas aledañas a estadios, Fan Fest y establecimientos comerciales.

Ante el incremento de reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, juristas recomiendan a dueños de restaurantes y comercios turísticos en ciudades sede como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México buscar asesoría legal y adquirir los derechos correspondientes si planean ofrecer proyecciones públicas.

La FIFA mantiene una política estricta para proteger su inversión y la integridad comercial del evento del Mundial 2026.