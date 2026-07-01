Thibaut Courtois, nacido el 11 de mayo de 1992 en Bree, Bélgica, es considerado uno de los mejores porteros de la historia.

Conocido por su posicionamiento, reflejos y dominio del área, ha brillado en clubes como Genk, Atlético de Madrid, Chelsea y Real Madrid, donde ha conquistado múltiples títulos, incluidas dos Champions League.

Con la selección de Bélgica, alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, recibiendo el Guante de Oro.

Actualmente disputa el Mundial 2026 como referente de la “Generación Dorada” belga.

Thibaut Courtois, portero de Bélgica (@thibautcourtois / Instagram )

¿Quién es Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Nicolas Marc Courtois es un futbolista profesional belga que se desempeña como portero en el Real Madrid y en la selección nacional de Bélgica.

Nació el 11 de mayo de 1992 en Bree, Bélgica, además de su altura, se le reconoce por su excelente posicionamiento, agilidad, sangre fría y dominio del juego aéreo.

Es considerado uno de los mejores porteros del mundo y de la historia debido a sus reflejos, capacidad de mando en el área y paradas acrobáticas.

Es un apasionado del automovilismo; posee su propio equipo de Fórmula 4 (TC Racing) y un equipo de sim racing (TC Esports).

Además, es co-propietario de clubes de futbol como el Extremadura en España y tiene inversiones en el Le Mans francés y el Genk belga.

¿Cuántos años tiene Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Courtois tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Courtois está casado con la modelo israelí Mishel Gerzig.

Thibaut Courtois, portero de Bélgica (@thibautcourtois / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Courtois es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Courtois tiene tres hijos de diferentes relaciones:

Adriana y Nicolás: Nacidos de su relación anterior con Marta Domínguez.

Ellie Courtois Gerzig: Es la hija menor del portero fruto de su relación con Mishel Gerzig.

¿Qué estudió Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Courtois se dedicó al futbol profesional desde una temprana edad.

¿En qué ha trabajado Thibaut Courtois, portero de Bélgica?

Thibaut Courtois debutó a los 16 años en KRC Genk y fue clave para ganar la liga belga en 2011.

Con al Atlético de Madrid ganó una Europa League (2012), una Supercopa de Europa (2012), una Copa del Rey (2013) y La Liga (2014).

Thibaut Courtois ganó con el Chelsea dos títulos de la Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga antes de ser traspasado al Real Madrid.

Se ha consolidado como una figura histórica del Real Madrid, ganando dos UEFA Champions League (2022, 2024), tres Ligas españolas, Mundiales de Clubes y Supercopas de Europa, entre otros títulos.

Con la selección de Bélgica, debutó en 2011, convirtiéndose en el portero más joven en hacerlo en ese momento.

Su mayor logro internacional fue el tercer lugar en el Mundial de Rusia 2018, donde además recibió el Guante de Oro al mejor portero del torneo.

A lo largo de su carrera ha acumulado numerosos reconocimientos, incluyendo:

Trofeo Yashin (2022) al mejor portero del mundo.

Premio The Best de la FIFA al Mejor Guardameta (2018).

Tres Trofeos Zamora en España (2013, 2014, 2020).

MVP de la Final de la Champions League 2022 tras una actuación récord de 9 atajadas ante el Liverpool.

Thibaut Courtois actualmente se encuentra con la selección de Bélgica participando en el Mundial 2026.