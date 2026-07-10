Noruega vs Inglaterra se miden en el cuarto partido de los cuartos de final del Mundial 2026. Transmiten Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN el sábad0 11 de julio a las 15 horas.

Partido: Noruega vs Inglaterra

vs Inglaterra Fase: Cuartos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de julio del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Miami

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

Erling Haaland, jugador de Noruega (Jonas Been Henriksen / AP)

Noruega vs Inglaterra: Fecha para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

El sábado 11 de julio de 2026 será el partido Noruega vs Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Noruega vs Inglaterra: Horario para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

A las 15 horas inicia el partido Noruega vs Inglaterra, rumbo a las semifinales del Mundial 2026.

Noruega vs Inglaterra: Canal para ver el partido de cuartos de final del Mundial 2026

Noruega vs Inglaterra podrá verse a través de las plataformas Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.

Partido: Noruega vs Inglaterra

vs Inglaterra Fase: Cuartos de final

Torneo: Mundial 2026

Fecha: Sábado 11 de julio del 2026

Horario: 15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de Miami

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

Inglaterra eliminó a México en el Mundial 2026 (Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo)

¿Cómo clasificaron Noruega e Inglaterra a cuartos de final del Mundial 2026?

Noruega e Inglaterra avanzaron a los cuartos de final del Mundial 2026, tras duros partidos en los octavos de final.

Noruega dio la sorpresa eliminando a Brasil, mientras que Inglaterra dejó fuera a México en el Estadio Banorte.