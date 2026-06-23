El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suavizó las restricciones contra la selección de Irán y les permitirá viajar dos días antes de su partido contra Egipto.

La selección de Irán eligió Tijuana en México, para su campamento base en el Mundial 2026 luego de que Estados Unidos les impidiera permanecer en el país.

Para el Irán vs Egipto del viernes 26 de junio, la selección iraní podrá llegar a Seattle en Washington desde el 23 de junio en su próximo partido del Mundial 2026.

Irán podrá viajar a Estados Unidos dos días antes de su partido contra Egipto

El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, Andrew Giuliani, señaló que Irán tendrá permitido viajar a Estados Unidos dos días antes de su partido contra Egipto.

Esto significa un pequeño alivio a las medidas impuestas en los primeros dos partidos de la selección de Irán, que sólo tenía permitido llegar al país un día antes de cada enfrentamiento.

De acuerdo con Giuliani, se tenía planeado permitirles el ingreso dos días antes de su partido para el tercer encuentro si los primeros traslados “transcurrían sin problemas”.

“Íbamos a analizar cómo se desarrollaron los dos primeros traslados y, si transcurrían sin problemas, extenderíamos el día adicional debido al mayor tiempo de viaje” Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA

Cabe señalar que Irán había solicitado a la FIFA este periodo para su llegada a cada ciudad para poder aclimatarse a los climas de cada sede y poder recuperarse.

Sin embargo, el periodo de dos días no se les había concedido en los primeros partidos que se jugaron en Los Ángeles, California.