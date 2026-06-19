La Embajada de Irán sorprendió a México con un video de agradecimiento, en respuesta a la cálida bienvenida que los mexicanos brindaron a su selección con motivo del Mundial 2026.

“Gracias a México por su cálida bienvenida y hospitalidad ejemplar”. Embajada de Irán

En el video, hecho con animación estilo LEGO y una emotiva canción, Irán agradeció a Tijuana por abrir las puertas a su selección nacional, señalando que el fútbol “une a la gente más allá de las fronteras”.

Aunque en un principio la delegación iraní se establecería en Arizona, Estados Unidos, las restricciones migratorias y falta de visas los hicieron desistir. En su lugar, el equipo encontró en México un “segundo hogar”.

“Nos diste esperanza”, el mensaje de Irán a México

En su video de agradecimiento difundido el 17 de junio, Irán destacó valores como la fraternidad y calidez de los mexicanos, así como la gastronomía y paisajes.

“Nos diste esperanza... no hay política en tus ojos, solo humanidad brillando bajo el cielo mexicano”, dice parte de la canción de agradecimiento que Irán dedicó a México.

El mensaje también destacó el hecho de que México “trajo esperanza a Irán” cuando el destino de su selección parecía perdido. “México, le diste humanidad a nuestro dolor”, dice su letra.

Irán sorprende a México con video de agradecimiento por el Mundial 2026 (Captura de pantalla )

Irán entrenó en México tras problemas en Estados Unidos

Irán entrenó en México —y no en Estados Unidos— principalmente por problemas con visas y cuestiones de seguridad derivadas de las tensiones en Medio Oriente.

Originalmente, su campamento para el Mundial 2026 iba a estar en Arizona, pero fue trasladado a Tijuana por falta de visas de su cuerpo técnico que les impidió ingresar al país.

Además, el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel generó preocupaciones adicionales de seguridad, por lo que los jugadores solo se trasladan a territorio estadounidense para jugar y luego regresar a México.