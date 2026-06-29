La Selección de Irán se despidió del Mundial 2026 no sin antes agradecer la anfitrionía del pueblo de México tras establecer su sede en Tijuana, Baja California.

“Queremos extender nuestro más profundo agradecimiento al maravillosos pueblo de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana y a sus amables y cálidos habitantes. Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina que nos hizo sentir como en casa. Para todos nosotros, dejar Tijuana es realmente difícil” Selección de Irán

Así lo dijeron en un comunicado que inicialmente iba dirigido a los medios que hicieron la cobertura deportiva.

La Selección de Irán reconoció la calidez, generosidad y hospitalidad de los habitantes de Tijuana que los hizo sentir en casa.

Irán agradece a Sheinbaum por permitir su campamento en México

La Selección de Irán agradeció al Gobierno de México por su hospitalidad y respeto, luego de que Claudia Sheinbaum no dudó en aceptar que tuvieran su campamento en territorio mexicano.

Agregaron que siempre estarán agradecidos con el pueblo de México y esperan que “nuestros caminos vuelvan a cruzarse”.

Selección de Irán agradece a medios por exhibir trato injusto en Mundial 2026

A los medios de comunicación, Irán agradeció el profesionalismo por dar cobertura tanto a los recorridos como “al trato injusto y antideportivo que enfrentó nuestra delegación”, ello en relación a FIFA y sus ingresos a Estados Unidos.

Dijeron que informar con precisión e integridad significó mucho para la participación del equipo en el Mundial 2026.

Embajador de Irán agradece calidez de Tijuana

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, dio un mensaje frente a ciudadanos de Tijuana y dijo que los jugadores se van agradecidos con la calidez de esa ciudad.

Además, dijo que los mexicanos son bienvenidos en Teherán, Irán, y que esa ciudad su segunda casa.