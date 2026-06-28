La Selección Nacional de Futbol de Irán difundió un emotivo comunicado de despedida del Mundial 2026 tras empatar con Egipto, en el que agradeció el apoyo recibido en México, especialmente en Tijuana, luego de concluir su participación en el torneo.

“Nos recibieron con generosidad y una hospitalidad genuina que nos hizo sentir como en casa. Para todos nosotros, dejar Tijuana es realmente difícil” Selección de Irán

A través de un mensaje firmado por su Departamento de Medios, el conjunto iraní reconoció el profesionalismo de la prensa mexicana y destacó la calidez de los habitantes que los acompañaron durante su estancia en el país, específicamente en Tijuana.

Selección de Irán agradece a México a través de un comunicado de prensa (Selección de Irán)

Irán reconoce la hospitalidad de México y señala trato injusto hacia su delegación en el Mundial 2026

En el comunicado de prensa, la Selección de Irán agradeció a México y aseguró que los medios de comunicación no solo dieron cobertura a su desempeño deportivo, sino también al “trato injusto y antideportivo” que enfrentó durante el Mundial 2026, agradeciendo que los hechos fueran informados con precisión e integridad.

El Capitan de la selección de Iran tiene razón, que humillación les han hecho pasar, esto no es futbol esto es racismo del mas descarado por parate de EEUU con el apoyo de la FIFA.



“Esta es una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una… pic.twitter.com/WjkEgAui27 — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 27, 2026

Asimismo, la Selección de Irán expresó un agradecimiento especial al pueblo de México, con énfasis en la ciudad de Tijuana, por la hospitalidad y el apoyo brindados desde su llegada.

El mensaje de la Selección iraní a México en agradecimiento, también resalta que las amistades construidas y los recuerdos generados permanecerán en el corazón de cada integrante del equipo de Irán, además de reconocer el respaldo y respeto del Gobierno de México.

Finalmente, la selección de Irán cerró su despedida con una frase cargada de afecto a México: “Gracias, y esperamos que nuestros caminos vuelvan a cruzarse”, acompañada del lema “Tijuana, siempre en nuestros corazones”.