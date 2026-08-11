Orlando City vs San Luis abren la actividad del miércoles 12 de agosto en la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.
- Partido: Orlando City vs San Luis
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Apple TV
Orlando City vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Orlando City vs San Luis.
Orlando City vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
El partido Orlando City vs San Luis podrá verse a través de Apple TV.
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- Partido: Orlando City vs San Luis
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026
- Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Inter&Co Stadium
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Orlando City y San Luis a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Orlando City suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y está prácticamente eliminado del torneo, pues un triunfo difícilmente le alcanzará para avanzar a la siguiente ronda.
Pachuca no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.