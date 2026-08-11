Orlando City vs San Luis abren la actividad del miércoles 12 de agosto en la Leagues Cup 2026. Transmite Apple TV a las 17:30 horas.

Partido: Orlando City vs San Luis

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inter&Co Stadium

Transmisión: Apple TV

Orlando City vs San Luis: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El miércoles 12 de agosto de 2026 continúa la Jornada 3 de la Leagues Cup con el Orlando City vs San Luis.

Orlando City vs San Luis: ¿Dónde ver el partido de Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

El partido Orlando City vs San Luis podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Orlando City vs San Luis

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Miércoles 12 de agosto de 2026

Horario: 17:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inter&Co Stadium

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Orlando City y San Luis a la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Orlando City suma 3 puntos en la Leagues Cup 2026 y está prácticamente eliminado del torneo, pues un triunfo difícilmente le alcanzará para avanzar a la siguiente ronda.

Pachuca no ha sumado puntos en la Leagues Cup y llega eliminado al partido de la Jornada 3.