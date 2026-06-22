Tras el partido que Irán tuvo contra Bélgica el 21 de junio de 2026, la selección dejó un mensaje de agradecimiento a Los Ángeles, California en Estados Unidos, “por su hospitalidad”.

Asimismo, el mensaje que Irán dejó en los vestidores menciona el agradecimiento a los iraníes que han decidido apoyar sus partidos en el Mundial 2026.

Irán agradece a Los Ángeles su hospitalidad tras partido contra Bélgica

Las circunstancias de desigualdad en el Mundial 2026 que la Selección de Irán ha acusado, los ha llevado a también agradecer la hospitalidad con la que son recibidos en Los Ángeles.

A través de un mensaje escrito a mano que habría sido dejado en los vestidores tras su partido contra Bélgica en el SoFi Stadium, la selección mostró agradecimiento por la forma en que fueron recibidos en la ciudad.

“Llegamos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad”. Carta de la Selección de Irán.

En la próxima ocasión, la Selección de Irán jugará contra Egipto en Washington, Estados Unidos.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha llevado a que la selección iraní vuelva a su base en Tijuana horas después de haber terminado su partido en el Mundial 2026, lo que acusan es un desgaste físico extremo para los jugadores, traducido en desigualdad.

Selección de Irán agradece a iraníes su apoyo en el Mundial 2026

Además de que la Selección de Irán agradeció a Los Ángeles la forma en que fueron recibidos para su partido contra Bélgica, también mostraron estima hacia sus seguidores iraníes.

En el mismo mensaje dejado en los vestidores, Irán recuerda que “el espíritu de Irán permanece vivo y firme”. Ante ello, agradece a los iraníes que están mostrándose entusiastas durante sus partidos en el Mundial 2026.

Este mismo texto llevó a la Selección de Irán a hacer un llamado a la paz “entre todas las naciones”.

“Y gracias a todos los iraníes que dieron su corazón, su voz y su alma por Irán durante estos 180 minutos. Que la paz, el respeto y la amistad prevalezcan entre todas las naciones”. Carta de la Selección de Irán.