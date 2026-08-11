Cristiano Ronaldo sorprendió a millones de seguidores al confirmar su boda con Georgina Rodríguez, su pareja desde hace una década, mediante una publicación en Instagram.

El futbolista compartió una imagen de sus manos con los anillos de matrimonio y el mensaje “C❤️G”, revelando que la ceremonia se realizó de manera íntima el 11 de agosto de 2026.

El enlace, al que asistieron únicamente familiares, se mantuvo en secreto hasta el anuncio oficial.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 y formalizaron su compromiso en 2025.

Boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (@cristiano)

Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez fue privada

Aunque se sabía que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estaban comprometidos, se conocía poco de la fecha de la boda o preparativos alrededor de la misma.

Es por ello que fans del futbolista se sorprendieron al saber de la boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, pues esta se mantuvo en privado hasta el día de hoy 11 de agosto.

Hasta donde se ha reportado, la ceremonia solo tuvo como invitados a la familia de la pareja, sin que se le diera entrada a la prensa, además de que tampoco hubo figuras de renombre.

La pareja, que es sumamente mediática, en esta ocasión quiso que todo fuera lo más pequeño e íntimo posible, de ahí que ni siquiera se llamara a los amigos y compañeros del portugués.

No obstante, ya había rumores de la posible unión, pues el futbolista no se reportó con el Al-Nassr para el inicio de la temporada de la Roshn Saudi League.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez (Daniel Jiménez)

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron tras años de espera

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016 en una historia que parecía sacada de un cuento o historia romántica.

Pues antes de conocer a Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez trabaja atendiendo una tienda de Gucci en Madrid, España, fue ahí donde conoció a su ahora esposo.

Al poco tiempo hicieron formal su relación, la cual se extendió por una década, donde el futbolista señalaba que no daba el paso para casarse, pues esperaba el momento justo.

Fue hasta 2025 que le propuso matrimonio a Georgina Rodríguez, esperando un año más para unirse formalmente en matrimonio.