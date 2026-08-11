Raúl Piña Horta es un funcionario del Estado de México que actualmente se desempeña como Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Su trabajo está relacionado con la regulación y control de las emisiones contaminantes y las acciones para mejorar la calidad del aire en la entidad.

Antes de ocupar este cargo, Raúl Piña Horta tuvo una trayectoria política como integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y fue diputado federal y diputado local del Estado de México.

¿Quién es Raúl Piña Horta?

Raúl Piña Horta es un político y funcionario mexicano. Actualmente forma parte de la estructura de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, donde ocupa la Dirección General de Control de Emisiones Atmosféricas.

Desde esta responsabilidad participa en asuntos relacionados con la calidad del aire, el control de emisiones y las políticas ambientales del Estado de México. En 2025, por ejemplo, participó en acciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir las emisiones contaminantes.

¿Qué edad tiene Raúl Piña Horta?

Raúl Piña Horta nació el 12 de octubre de 1980 en la Ciudad de México, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. En 2026 tiene 45 años.

¿Raúl Piña Horta tiene hijos?

El funcionario no ha brindado detalles sobre su vida familiar, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Raúl Piña Horta?

En fuentes oficiales como el directorio de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México identifica a Raúl Piña Horta como Licenciado, sin embargo, no existe información pública de la carrera universitaria que cursó el funcionario, ni de la institución en la que haya realizado algún estudio superior.

¿En qué ha trabajado Raúl Piña Horta?

La trayectoria de Raúl Piña Horta incluye cargos de representación política y responsabilidades dentro de la administración pública.

2003-2006: Fue diputado federal suplente por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LIX Legislatura. Posteriormente rindió protesta como diputado federal en febrero de 2006.

Fue por el en la LIX Legislatura. Posteriormente rindió protesta como diputado federal en febrero de 2006. 2006: Durante su paso por la Cámara de Diputados , participó en la Comisión de Salud y posteriormente fue secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación .

Durante su paso por la , participó en la y posteriormente fue secretario de la . 2015-2018: Fue registrado como diputado local de representación proporcional por el PVEM para la LIX Legislatura del Estado de México.

Fue registrado como por el para la LIX Legislatura del Estado de México. 2024: Se desempeñaba como Director General de Protección y Restauración del Medio Ambiente del Estado de México .

Se desempeñaba como del . 2025-presente: Es Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México.

Actualmente, su trabajo está enfocado en las políticas de control de emisiones atmosféricas y calidad del aire en el Estado de México.