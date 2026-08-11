David Bisbal compartió un video del terremoto en Colombia y así fue el momento de terror que vivió: “Espero que no pase nada”.

El cantante llegó a Colombia durante la madrugada del lunes 10 de agosto, por lo que presenció el terremoto de 7.4 que azotó el país.

David Bisbal comparte su experiencia tras vivir el terremoto en Colombia

El cantante David Bisbal viajó con su familia a Colombia para ser parte del programa Operación Triunfo, pero no esperaba que viviría terremoto.

David Bisbal compartió un video en Instagram del movimiento telúrico mientras estaba en un hotel.

En las imágenes se ve el movimiento de una lámpara y se escuchan sirenas: “Un terremoto, espero que no pase nada dios mío”.

David Bisbal se escuchaba nervioso y el susto lo llevó a pedirle a la Virgen que parara el movimiento, y que no hubiera daños considerables.

“Por favor, virgencita, ya estamos, venga, para. Ta madre” David Bisbal

El cantante es juez del reality Operación Triunfo y días antes del terremoto compartió fotos de su familia paseando por por Bogotá.

David Bisbal vivió momentos de pánico durante el terremoto de Colombia

Tras compartir su video del terremoto en Instagram, David Bisbal narró el momento de pánico que vivió durante el movimiento telúrico.

David Bisbal está en Bogotá y narra que el terremoto lo despertó, por lo que sintió miedo al sentir el movimiento.

“He despertado esta mañana con ese templo tan fuerte en Bogotá. Fue un poco de pánico al principio, pero me di cuenta en seguida que después de un minuto aproximadamente pues todo acabó” David Bisbal

Posteriormente se dio cuenta que el terremoto solo duró un minuto y se tranquilizó al ver que no había daños en la capital de Colombia

El cantante lamentó que zonas como Cali y Chocó se hayan visto gravemente afectados por el terremoto, por lo que envió un mensaje de apoyo.

“Ya he visto la magnitud de este desastre natural, que en Cali y en otra provincia ha sido muy fuerte. Quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas” David Bisbal

David Bisbal prometió compartir información de las acciones para ayudar a Colombia y compartió una historia donde mostró su solidaridad con Colombia a través de una imagen que decía: “Almería con Colombia”.