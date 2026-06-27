El capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, denunció un trato injusto en contra de su equipo durante el Mundial 2026 y acusó que la FIFA no hizo nada para evitarlo.

“Dijo que iba a resolver todos los problemas, pero, en realidad, la FIFA no hizo nada” Mehdi Taremi. Capitán de la selección de Irán

Así lo señaló el futbolista revelar que el propio Gianni Infantino les prometió que solucionaría los problemas logísticos que ha enfrentado la selección iraní a lo largo del torneo.

Tras señalar la inacción por parte de la FIFA, Mehdi Taremi acusó que es evidente que el trato injusto que han recibido, tiene la intención de eliminarlos del Mundial 2026.

Capitán de Irán acusa que buscan eliminarlos del Mundial 2026 con que obstáculos logísticos

La selección de Irán cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con 3 puntos al conseguir 3 empates consecutivos, con lo cual aún tiene esperanzas de avanzar a los dieciséisavos de final.

Sin embargo, depende una serie de resultados para colocarse como uno de los mejores terceros lugares del certamen y con ello conseguir su boleto a la siguiente fase.

No obstante, el capitán de la selección de Irán, Mehdi Taremi, acusó que el equipo ha afrontado una serie de disyuntivas operativas y logísticas que han complicado su paso en el Mundial 2026.

Irán acusa trato desigual tras su partido con Nueva Zelanda en Estados Unidos. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Sobre ello, Mehdi Taremi recordó que por disposición de las autoridades de Estados Unidos, están obligados a salir del país luego de cada partido que han disputado en la copa.

De la misma forma, el futbolista lamentó que cada que realizan un viaje o traslado, deben someterse a estrictos controles migratorios que ninguna otra selección sufre.

“Han hecho de todo para eliminarnos, así que, desde nuestro punto de vista, sí, creo que es eso lo que quieren, quieren que estemos fuera” Mehdi Taremi. Capitán de la selección de Irán

En suma, Mehdi Taremi sentenció que los obstáculos que deben sortear, tienen la plena finalidad de eliminarlos del Mundial 2026, pues hay una clara intención de sacarlos del torneo.

Mehdi Taremi acusa que FIFA “no hizo nada” para ayudarlos

Al criticar las condiciones a las que han sido sometidos durante el Mundial 2026, Mehdi Taremi se lanzó en contra de la FIFA por no actuar en su defensa.

En torno al tema, dijo que mismo presidente del organismo, Gianni Infantino, se presentó ante ellos tras su debut contra Nueva Zelanda para hablar de los problemas que enfrentaban.

En el encuentro, resaltó, Gianni Infantino se comprometió con los seleccionados a resolver la situación, pero al insistir en las condiciones injustas, sentencio que la FIFA no actuó.

“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero, en realidad, la FIFA no hizo nada” Mehdi Taremi. Capitán de la selección de Irán

En ese sentido, calificó el Mundial 2026 como desastroso, pues indicó que los jugadores profesionales no deben disputar un torneo bajo las condiciones que ellos están viviendo.