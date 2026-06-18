El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, resaltó la hospitalidad del pueblo mexicano tras la llegada de la Selección Iraní a Tijuana, sede de su campamento base para el Mundial 2026.

“La gente de México, la verdad, es super sencilla, relajada y muy honesta; o sea no tiene esas complicaciones que tienen algunos países. Uno enseguida siente que está frente a alguien con quien se puede hablar fácil, que entiende y ayuda.” Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México

En un video difundido por la Embajada de Irán en México por el Mundial 2026, el diplomático describió a los tijuanenses como personas “honestas y acogedoras” que han recibido con calidez al “Guepardo Persa”.

La delegación iraní estableció su concentración en la ciudad fronteriza tras complicaciones logísticas en Estados Unidos, donde reportaron restricciones migratorias y falta de visas para parte del cuerpo técnico. A pesar del desgaste por los constantes traslados, el equipo ha encontrado en México un “segundo hogar”.

Embajador de Irán:

Los mexicanos son honestos y acogedores: así recibió Tijuana a la Selección de Irán



la Selección iraní ha llegado a Tijuana como sede de su campamento mundialista y destaca la calidez con la que fue recibido el Guepardo Persa por los tijuanenses. pic.twitter.com/4tzJQFPTDk — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) June 18, 2026

Tijuana es calificado como símbolo de amistad entre México e Irán en el Mundial 2026

Durante una entrevista, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, destacó que, aunque la FIFA no aceptó alojarlos directamente en Tijuana para algunos partidos, la ciudad fronteriza ha sido clave para su preparación.

“Si en México de verdad tienes alguna petición, te echan la mano sin problema, como en nuestro Irán donde también acompañan; si eres un desconocido, intentan que no te sientas fuera de lugar. Ellos son así, y ese espíritu hizo que nuestra selección se animara a venir aquí.” Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México

Pasandideh agradeció la solidaridad de los mexicanos, que se ha reflejado en el apoyo de aficionados locales e iraníes residentes, pues cabe recordar que la selección iraní disputará sus encuentros de la fase de grupos, incluyendo duelos contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, con base operativa en Tijuana, aprovechando su cercanía geográfica y climática favorable.

Este gesto refuerza los lazos bilaterales entre México e Irán en medio del contexto internacional del Mundial 2026, en donde ña calidez tijuanense no solo ha facilitado la logística del equipo, sino que ha generado un ambiente positivo para los jugadores, quienes han expresado su gratitud hacia el pueblo mexicano.

“Eso de que Tijuana fuera la sede ya se veía. Unos meses antes de que la FIFA lo propusiera, nuestra propia embajada presentó una solicitud en el Terán y dijimos que por cómo se comportaba el señor Trump, que al final del día es una figura complicada y con posturas cambiantes, para que nuestro equipo estuviera tranquilo, incluso nosotros mismos propusimos venir a México.” Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México

Finalmente, Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México aseguró que ellos propusieron a la FIFA que los partidos de la selección iraní se jugaran en México durante el Mundial 2026, sin embargo, en ese momento, la organización de fútbol no lo aceptó.

La presencia de Irán en Baja California también ha impulsado lazos culturales y deportivos, con actividades que celebran la amistad entre ambas naciones. Para muchos, Tijuana representa un ejemplo de hospitalidad que trasciende fronteras y une culturas a través del fútbol.