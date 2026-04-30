Desde la Casa Blanca y frente a medios de comunicación, Donald Trump, reveló haber conversado con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre permitir el ingreso de la selección de Irán a Estados Unidos.

Esto como parte del Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio y tendrá como sede a México, Canadá y Estados Unidos.

“Gianni es fantástico. Es amigo mío y hablamos del asunto, me dijo: ‘Haz lo que quieras. Puedes aceptarlos. Puedes no aceptarlos. No tienes por qué tenerlos (en el país)’“ Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

El tema surgió horas después de llevarse a cabo el 76 Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad de Vancouver, Canadá, donde se anunció la participación de la selección iraní en el tan esperado evento deportivo.

Conocer tal información le hizo saber a Donald Trump que no tiene opción. Irán es parte del Mundial 2026 pese al conflicto con Estados Unidos e Israel, señala Reuters.

“Bueno...si Gianni lo ha decidido, entonces me parece bien” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

President Trump told reporters that he is 'OK' with Iran playing in the FIFA soccer World Cup, which will be held in North America in June and July https://t.co/pbCDbXVupq pic.twitter.com/ckjg7sUZwI — Reuters (@Reuters) April 30, 2026

Donald Trump pone en duda el desempeño de la selección iraní

Donald Trump, de 79 años de edad, dice desconocer si es buena o no la selección de fútbol de Irán y, tras pensarlo un poco, da por hecho que no.

“Probablemente tengan un buen equipo. ¿Lo tienen? ¿Saben si lo tienen? Yo no tengo ni idea. De hecho, resultaría difícil de creer” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

No obstante, los años y la experiencia le hacen darse cuenta que no hay rivales pequeños por lo que ante la posibilidad de que Irán gane la Copa Mundial, Trump admite sería “preocupante”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Andrew Harnik/AFP / Getty Images via AFP)

Irán participará en Mundial 2026

Cabe mencionar que Irán alcanzó la clasificación tras liderar el grupo A en la tercera ronda de la fase de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En el Mundial 2026 la selección iraní se encuentra en el grupo G con tres partidos:

En Los Ángeles se enfrentará contra Nueva Zelanda y Bélgica

En Seattle se enfrentará contra Egipto

En días pasados se habló de la exclusión de Irán en el Mundial. El ministro de Deportes, Ahman Donyamali, llegó a asegurar que no participarían, pero la FIFA ya confirmó lo contrario.

Aún cuando la federación de Irán no estuvo presente en el congreso de la FIFA por “el comportamiento inapropiado de los funcionarios de inmigración” del aeropuerto de Toronto, informó EFE.

Y por las manifestaciones que exigen su veto ya que “la selección iraní representa al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), no al pueblo de Irán“ por lo que es una forma de normalizar lo que está sucediendo.