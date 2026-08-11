China anunció cuotas compensatorias para las nueces pecanas mexicanas y estadounidenses, después de una investigación antidumping que comenzó en septiembre de 2025.

Los productores mexicanos enfrentarán gravámenes de entre 17.8% y 51.6%, mientras las empresas estadounidenses tendrán una tasa uniforme de 54.3%, según informó Beijing.

La medida ocurre en un contexto de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, mientras México busca defender a sus exportadores ante las autoridades chinas.

¿Por qué China impuso cuotas a las nueces pecanas mexicanas?

La decisión preliminar del Ministerio de Comercio chino concluyó que las nueces pecanas importadas se comercializaban en su mercado a precios considerados de dumping.

Las nuevas cuotas entraron en vigor este martes y aplican distintos porcentajes a productores mexicanos, dependiendo de los resultados obtenidos durante la investigación comercial.

Nuez (Unsplash)

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las exportaciones directas de nueces pecanas mexicanas hacia China alcanzaron 21.9 millones de dólares durante 2024.

Sin embargo, la dependencia señaló que el valor del comercio afectado podría ser mayor, debido a productos mexicanos que llegan a China mediante reexportaciones estadounidenses.

La investigación comenzó en septiembre de 2025 y ahora las empresas mexicanas cuentan con 10 días para responder a la determinación preliminar de Beijing.

En paralelo, Economía coordina acciones con Agricultura y la Embajada de México en China para defender los intereses de productores y exportadores nacionales.

El caso ocurre mientras persisten diferencias comerciales entre las principales economías mundiales, con nuevas restricciones y medidas que mantienen elevada la tensión bilateral.

México busca evitar los aranceles a las nueces pecanas

La Secretaría de Economía manifestó su preocupación por la resolución preliminar de China y aseguró que continuará las gestiones para evitar cuotas compensatorias a productores mexicanos de nuez pecana.

Desde el inicio de la investigación, Economía trabaja junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Embajada de México en China para defender los intereses comerciales de las empresas involucradas.

El Gobierno de México señaló que respeta el procedimiento antidumping, pero buscará que la resolución definitiva no implique la aplicación de nuevos gravámenes para los productores nacionales.