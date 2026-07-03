Rupert Grint reacciona al México vs Inglaterra y cree que será un partido complicado: “Estoy preocupado”.

“Vamos a ver qué pasa. Pero sí, buena suerte. Estoy preocupado por México. México parece muy difícil de vencer, creo que ese será el partido más difícil, sin duda” Rupert Grint

El actor que dio vida a Ron Weasley en Harry Potter expresó su opinión sobre el próximo encuentro entre México e Inglaterra y mencionó que la Selección Nacional es un rival fuerte.

Rupert Grint reacciona al México vs Inglaterra y externa su preocupación

Durante una entrevista con el podcast ‘Paloma y Nacho’, Rupert Grint fue cuestionado sobre el encuentro de México vs Inglaterra en el Mundial 2026.

Rupert Grint mencionó que estaba preocupado, pues México era uno de los equipos fuertes y sabe que sería un partido complicado para la selección de Inglaterra.

“México me parece muy difícil de vencer. Creo que será el partido más difícil, sin duda. Son muy buenos en estos momentos” Rupert Grint

El actor manifestó que es una gran fanático del fútbol y el Mundial le trae buenos recuerdos de su infancia, por lo que le ilusiona ver a Inglaterra en la Copa del Mundo.

Rupert Grint reconoce que el equipo de México es fuerte y ha demostrado ser de los mejores del Mundial 2025, ya que es el único país invicto en cuanto a goles.

Rupert Grint quiere que Inglaterra se enfrente a Argentina en la final

El actor está emocionado por el partido de México vs Inglaterra y expresó que le gustaría que ambos países llegaran a la final, pero eso no sería posible.

Ya que el país que pierda será eliminado automáticamente del Mundial 2026.

Rupert Grint mencionó que le gustaría que Inglaterra jugara la final del Mundial 2026 contra Argentina, quiene tiene uno de los equipos más preparados del encuentro deportivo.

“Aparte de México, Inglaterra por supuesto. Obviamente esto ya no puede pasar, pero no sé, supongo que un Inglaterra contra Argentina, creo que hay una especie de revancha histórica” Rupert Grint

El actor menciona que un encuentro entre Inglaterra y Argentina sería una “revancha histórica”, pues recordemos que en 1986 ambos países se diputaron la Copa del Mundo.

Mientras tanto, México jugará contra Inglaterra el domingo 5 de julio y las expectativas sobre el resultado final ya generó rivalidad amistosa y bromas.