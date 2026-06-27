Inglaterra y Panamá se enfrascaron en un duelo en la Jornada 3 del Mundial 2026, con el liderato del Grupo L en juego, que terminó 2-0 a favor de los europeos.

Harry Kane anotó el 2-0 para convertirse en el futbolista inglés con más goles en Mundiales, al llegar a 11 anotaciones.

Marcador: Inglaterra 2-0 Panamá

Panamá vs Inglaterra: así fue el partido del Grupo L del Mundial 2026

Harry Kane y la selección inglesa buscaron por todos los caminos el triunfo ante Panamá, y tras mucho insistir abrieron el camino hacia el liderato del grupo.

Jude Bellingham y Harry Kane sellaron el triunfo inglés con marcador de 2-0 en la Jornada 3 del Mundial 2026.

Así fueron los goles de Inglaterra vs Panamá:

Minuto 62: Jude Bellingham marcó el 1-0 a favor de Inglaterra

Minuto 67: Harry Kane impuso récord de goleo inglés, con su tanto 11 en Mundiales

Jude Bellingham abrió el marcador sobre Panamá (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

Así quedó el Grupo L del Mundial 2026 tras el empate Inglaterra vs Panamá

Inglaterra llegó a 5 puntos en el Grupo L del Mundial 2026, clasificando a la siguiente ronda.

Grupo L

Inglaterra | 7 puntos

Croacia | 6 puntos

Ghana | 4 puntos

Panamá | 0 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 ya en la ronda de los dieciseisavos de final del torneo.

Los dieciseisavos de final inician este domingo 28 de junio con el partido Sudáfrica vs Canadá.