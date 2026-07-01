Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 han ofrecido varias sorpresas, así que Inglaterra liderada por Harry Kane busca evitar que eso ocurra en su partido ante Congo.

Inglaterra se enfrenta a la República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta, este miércoles 1 de julio a partir de las 10 horas, tiempo del centro de México.

Inglaterra está en deuda con los Mundiales, pero ya superó la fase de grupos y aspira a legar muy lejos en el Mundial 2026 del torneo de la FIFA.

Inglaterra vs Congo, una revelación en el Mundial 2026

Inglaterra luce sólido con un Harry Kane que se convirtió en el máximo anotador de sus selección llegando a 11 goles, pero deberá tener cuidado ante la velocidad y potencia del representativo de Congo.

Jude Bellingham también ha lucido esta Inglaterra, y junto a Kane, se han puesto sobre los hombros la clasificación de los “Tres Leones” rumbo a los octavos de final.

Será la tercera ocasión en la que Inglaterra se mida ante un equipo africano en instancia de eliminación directa, ya venció a Camerún en los cuartos de final de 1990 y a Senegal en los octavos de final de 2022.

Inglaterra es favorito para eliminar a Congo en el Mundial 2026 (Steve Luciano / AP Photo/Steve Luciano)

Así llegaron Inglaterra y Congo a la segunda ronda del Mundial 2026

Inglaterra lideró el Grupo L con 7 puntos, gracias al triunfo 4-2 sobre Croacia, empate 0-0 ante Ghana y victoria 2-0 frente a Panamá, en la ronda de grupos del Mundial 2026.

Congo clasificó de manera histórica como uno de los mejores terceros del Grupo K. Logró sumar 1-1 ante Portugal de Cristiano Ronaldo y derrotó 3-1 a Uzbekistán.