Durante el concierto de Oasis en el Estadio GNP, Liam Gallagher -de 52 años de edad- cantó Wonderwall con sombrero de charro.

“I don’t speak mexicano” agregó Liam Gallagher al sencillo con el sombrero que le lanzó el público durante su última presentación en la Ciudad de México.

Oasis en el Estadio GNP (Oasis 'X' @oasis)

Así se vivió Wonderwall en el Estadio GNP

Liam Gallagher cantó Wonderwall con sombrero de charro durante el último concierto de Oasis en el Estadio GNP.

El sombrero de charro que utilizó Liam Gallagher en el escenario el pasado sábado 13 de septiembre se lo lanzó el público.

Y aunque al principio no hizo ningún comentario sobre el regalo, durante su interpretación agregó la frase “I don’t speak mexicano” a su sencillo lanzado en 1995 como el cuarto sencillo del álbum What’s the Story?.

Así se escucha Wonderwall cantada por el Estadio GNP Seguros



Simplemente BÍBLICO

El gesto que el cantante realizó por primera vez en el Corona Capital del 2022 para expresar su agradecimiento con sus fans en el país fue recibido con millones de gritos.

“Simplemente, bíblico”, “demasiada magia”, “la ida nos has pagado con creces” y “chulada” fueron algunos comentarios en redes sociales sobre el momento.

Y es que el sombrero fue una de las pocas diferencias que hubo entre los dos conciertos de Oasis en la Ciudad de México.

Setlist de Oasis en el Estadio GNP

El concierto de Oasis en el Estadio GNP finalizó alrededor de las 11:00 PM tras la interpretación de un setlist de 23 canciones, las cuales fueron coreadas por millones de asistentes:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ‘n’ Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Este setlist sería el oficial de la gira de Oasis.