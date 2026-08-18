Wladimir Klitschko es un exboxeador y padre de Kaya Evdokia Klitschko, hija de la actriz Hayden Panettiere, quien murió el domingo 16 de agosto.

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko se conocieron en 2008 y se comprometieron cinco años después; le dieron la bienvenida a su hija en diciembre de 2018, mismo año donde el peleador obtuvo la custodia total de su hija.

¿Quién es Wladimir Klitschko? Exboxeador y padre de la hija de Hayden Panettiere

Volodímir Volodímirovich Klichkó es un exboxeador profesional de origen ucraniano, campeón mundial de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo.

Tiene el título mundial de peso pesado tras derrotar a 23 boxeadores; compitió de 1996 a 2017.

Wladimir Klitschko fue pareja de Hayden Panettiere, con quien tuvo una hija en 2014.

Vladímir Klichkó (Instagram/@klitschko)

¿Qué edad tiene Wladimir Klitschko?

Wladimir Klitschko nació el 25 de marzo de 1976; actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Wladimir Klitschko?

Wladimir Klitschko no está casado, pero estuvo involucrado con Hayden Panettiere.

¿Qué signo zodiacal es Wladimir Klitschko?

Wladimir Klitschko es Aries.

¿Cuántos hijos tiene Wladimir Klitschko?

Wladimir Klitschko es padre de Kaya Evdokia Klitschko, quien actualmente tiene 11 años.

Wladimir Klitschko (Instagram/@klitschko)

¿Qué estudió Wladimir Klitschko?

Kaya Evdokia Klitschko tiene un doctorado en ciencias del deporte y estudió gestión e innovación.

¿En qué ha trabajado Wladimir Klitschko?

Wladimir Klitschko inició su carrera como boxeador en 1993 tras ganar el campeonato de Europa Junior como peso pesado.

Al año siguiente quedó en segundo lugar en el Campeonato del Mundo Junior en Estambul; inició su carrera profesional en 1996 y tiene campeonatos mundiales:

Asociación Mundial de Boxeo

Federación Internacional de Boxeo

Organización Mundial de Boxeo

Organización Internacional de Boxeo

Derrotó a 23 peladores con combates de peso pesado y acumuló 12 años como campeón mundial de peso pesado; obtuvo medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 .

Wladimir Klitschko anunció su retiro en 2017 y actualmente es empresario, profesor y conferencista.