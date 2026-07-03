Liam Gallagher, vocalista de la banda británica Oasis hizo un ajuste a su pronóstico para el México vs Inglaterra del Mundial 2026, cambiando su marcador de 5-0 y del cual causó polémica.

Pues ahora la nueva apuesta de Liam Gallagher en el México vs Inglaterra es un 3-0 a favor de la escuadra inglesa, rebajando dos goles en el marcador.

Liam Gallagher cambia su pronóstico para el México vs Inglaterra (Especial )

Liam Gallagher apuesta un 3-0 en el México vs Inglaterra

México vs Inglaterra quedará 3-0 es la nueva apuesta de Liam Gallagher de Oasis a lanzado entre sus fans para el esperado encuentro del Mundial 2026.

Asimismo, Liam Gallagher reconoció que el partido del México vs Inglaterra será un duro enfrentamiento, sin embargo, el vocalista de Oasis refrendo muy seguro de si el 3-0.

“Va a ser duro, pero les haremos 3-0”, aseguró Liam Gallagher ante las expectativas del marcador en el México vs Inglaterra para los fans del cantante inglés.

Liam Gallagher cambia su pronóstico para el México vs Inglaterra (Especial )

México vs Inglaterra el partido de Mundial 2026 más comentado por Liam Gallagher

Liam Gallagher ha sorprendido a los aficionados del fútbol una vez más, pues no solo es un apasionado seguidor del Manchester City, pues también de Inglaterra, pero sobre todo ante el encuentro con México en el Mundial 2026.

Pues en redes sociales, Liam Gallagher se ha mostrado muy activo por México vs Inglaterra, desde asegurar un 5-0 y hasta responder los memes del encuentro.

Dando Liam Gallagher no solo pique entre aficionados, sino también unirse al “mame” entre los mexicanos por el Mundial 2026.