Liam Gallagher amenaza con no volver a México si Inglaterra pierde ante el Tri en el Mundial 2026 el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Banorte.

El vocalista de Oasis continúa encendiendo las redes previo al México vs Inglaterra, y ahora dejó en claro que no dará más conciertos en nuestro país si su selección es derrotada.

“Si ustedes ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis.” Liam Gallagher

Liam Gallagher amenaza con no volver a México si Inglaterra pierde ante el Tri (@liamgallagher )

Amenaza Liam Gallagher con no regresar a México si Inglaterra pierde

En X (Twitter) Liam Gallagher no ha dejado de responder a los fanáticos mexicanos que aseguran que Inglaterra perderá contra México en la ronda de octavos del Mundial 2026.

Las declaraciones del menor de los Gallagher llegaron hasta una amenaza con que Oasis no se presente en suelo mexicano nuevamente si el marcador de Inglaterra es adverso.

Esto provocó la división de algunos usuarios entre quienes aman la música de Oasis, pero quieren que México gane y pase a los cuartos de final.

Otro sector no cedió ante las amenazas de Liam Gallagher y hasta le dedicaron memes.

Liam Gallagher amenaza con no volver a México si Inglaterra pierde ante el Tri (Especial)

El cruce de declaraciones con el vocalista de Oasis inició cuando el cantante aseguró la Selección de Inglaterra vencería de forma contundente al Tricolor por 5-0.

De inmediato, los fans mexicanos comenzaron criticar a Liam Gallagher e incluso se sumó la respuesta de Fher de Maná quien le pidió que se “ubicara”.

Aunque Liam Gallagher después aseguró que el partido contra México sería duro y solo ganarían por 3 goles, la afición quedó en enganchada con el cantante de Oasis.

Tanto que el propio Liam se dijo sorprendido por los comentarios negativos que ha recibido.