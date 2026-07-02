El gobierno de Reino Unidos pidió que los bares cierren hasta las 5 de la mañana para que los aficionados puedan ver el México vs Inglaterra.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido, compartió un video en redes sociales donde aseguró que se está asegurando de que los bares puedan estar abiertos “el lunes por la mañana”.

Asimismo, alentó a la selección inglesa en el partido en el que se disputará el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

Reino Unido pide que bares cierren hasta las 5 de la mañana para el partido México vs Inglaterra

El primer ministro de Reino Unido anunció que pidió a los bares cerrar hasta las 5 de la mañana del lunes 6 de julio para que los aficionados puedan ver el partido Mexico vs Inglaterra.

“Nos estamos asegurando de que los pubs puedan permanecer abiertos temprano el lunes por la mañana para el partido de Inglaterra. Así que, sé que mucha gente está haciendo sus planes. Si tienes planeado verlo en el pub, eso es genial. Y también es realmente bueno para los pubs. Así que, ¡vamos, Inglaterra!" Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido

El partido de México vs Inglaterra que se llevará a cabo el 5 de julio en el Estadio Banorte se llevará a cabo a la 1 de la mañana, tiempo del Reino Unido, por lo que se trata de una medida para que los aficionados puedan ver el enfrentamiento en los bares.

Según Keir Starmer, esta medida será buena tanto para los aficionados que buscan este ambiente para apoyar a su selección, como para los bares que recibirán gran derrama económica.

En Reino Unido los bares y pubs cierran comúnmente entre las 23:00 y 00:00 horas; sin embargo, el horario de venta de bebidas alcohólicas se amplió de 23:00 a 01:00 para los partidos del Mundial 2026 para los partidos que inician entre las 17:00 y las 21:00 horas

Asimismo, los bares pueden permanecer abiertos hasta las 2:00 horas si el partido empieza después de las 21:00 y hasta las 22:00 horas, tiempo local.