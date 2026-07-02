Brad Friedel, ex portero de la selección de Estados Unidos, lanzó duras críticas contra México previo al duelo frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

“México es tan promedio. He jugado contra ellos por años. Qué hacen, porque ellos juegan en la altura, parecen más rápidos que nadie. Ellos son un equipo promedio, en realidad por debajo del promedio, son muy vencibles y sus aficionados se les van encima”. Brad Friedel, ex portero de la selección de Estados Unidos

El ex guardameta calificó al Tri como un equipo “promedio” y aseguró que, de perder Inglaterra, sería una vergüenza, pues atribuyó cualquier ventaja mexicana a la altura de la CDMX.

Brad Friedel, de 55 años de edad, aconsejó a los ingleses resistir los primeros minutos y no permitir goles, señalando que México juega a la defensiva y busca cansar a sus rivales.

La Selección Mexicana cansa a su contrincante: Brad Friedel aconseja a Inglaterra aguantar

Tras criticar a la Selección Mexicana, el ex portero Brad Friedel apuntó que entre las tácticas esta el cansar a su contrincante.

Por lo que Brad Friedel aconsejo a Inglaterra aguantar en los primero minutos del partido y sobre todo no dejarse anotar un gol.

“Si Inglaterra va allá, no importa si juegan en bloque bajo, bloque alto, como sea, ellos no deben marcar primero. Solo aguanten los primeros 15 o 20 minutos y ganaran el partido”. Brad Friedel, ex portero de la selección de Estados Unidos

Brad Friedel argumentó que México juega a la defensiva para marcar goles, lo que hace a su ante la defensa de su área de cancha y evitar el gol en su casa.

“Lo que intentan es asfixiarte para no recuperar el aliento y luego intentan presionarlos. Solo miren los partidos que han jugado han creado cinco ocasiones de gol en cada uno de los los partidos, los jugadores están agotados a los 20 minutos porque siempre están luchando contra la corriente”. Brad Friedel, ex portero de la selección de Estados Unidos

Si México gana a Inglaterra será por la altura: Brad Friedel

Brad Friedel apuntó que el equipo de Inglaterra no deberá confiarse de la Selección Mexicana y sobre todo de la altura en la CDMX.

Por lo que de ganar México a Inglaterra será por la altura, expresó Brad Friedel, asegurando que para los ingleses su eliminación se marcaría como una vergüenza en el Mundial 2026.