Fher, vocalista de la banda Maná, reaccionó al partido México vs Inglaterra en el Mundial 2026 con un mensaje cargado de humor y orgullo.

“No que 5 -0 wey, ay aja pa pa. Cinco minutos más y los hacemos pomada, pomada” Fher, vocalista de la banda Maná

En redes sociales, aseguró que “cinco minutos más y los hacemos pomada”, en referencia a los dichos previos de Liam Gallagher de Oasis sobre un supuesto marcador 5-0.

Pese a la rivalidad verbal, Fher felicitó tanto a la Selección Mexicana por su entrega como a los ingleses por su triunfo 3-2, destacando lo reñido y emocionante del encuentro.

Fher de Maná felicita a los ingleses, tras cardiaco partido de México contra Inglaterra

En su mensaje tras el 2 - 3 en el México vs Inglaterra, Fher de Maná también felicitó a los ingleses, pues el que “gana es el que mete goles”.

Sin embargo, Fher de Maná refrendo lo difícil que fue el partido de México vs Inglaterra, pues para el cantante mexicano “casi se los cargan a los ingleses” la Selección Nacional.

“Respeto México, en buena onda, chido, les mando un abrazo a los ingleses, pero si se los estaba cargando al último, los 20 minutos a la versh. Así es la vida el que mete goles ese el que gana”. Fher de Maná

“Ubícate wey 5 -0”: Fher de Maná a Liam Gallagher de Oasis

En otra historia más de Instagram, Fher de Maná volvió a recordarle a Liam Gallagher de Oasis un “ubícate”, pues pese al triunfo de los ingleses con un 2 - 3 en el México vs Inglaterra, el 5-0 nunca llegó ante tal reñido partido que se vivió.

“Ubícate wey 5 -0”, fueron las últimas palabras de Fher de Maná al mame que se dio con Liam Gallagher de Oasis y todos los mexicanos previo al México vs Inglaterra del Mundial 2026.