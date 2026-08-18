Paris Hilton se despide de Hayden Panettiere, con quien tuvo una amistad de más de 20 años.

Hayden Panettiere llegó a describir a Paris Hilton como una hermana mayor que la cuidó y guió en fiestas mientras era menor de edad.

Paris Hilton se despide de Hayden Panettiere con un conmovedor mensaje

La muerte de Hayden Panettiere conmovió a Hollywood y muchos cuestionaron el motivo por el que Paris Hilton no se había manifestado por su partida.

Durante la noche del 17 de julio, Paris Hilton compartió un mensaje de despedida para Hayden Panettiere en Instagram, junto a fotos que datan de los 2000.

Paris Hilton y Hayden Panettiere (Instagram/@parishilton)

Paris Hilton expresó que tenía el corazón roto por la muerte de Hayden Panettiere, a quien describió como un ser humano con un “alma hermosa”.

“Tenía un alma hermosa: era tan talentosa, fuerte y bondadosa, y estaba llena de tanto amor y luz. Es imposible creer que ya no esté aquí” Paris Hilton

La empresaria y DJ mencionó que siempre recordaría su amistad con Hayden Panettiere, ya que habían vivido muchos momentos juntas.

“Siempre atesoraré nuestra amistad, todos los recuerdos que compartimos y los momentos especiales que vivimos juntas” Paris Hilton

Paris Hilton envió sus condolencias a la familia de Hayden Panettiere y expresó su profundo cariño por la actriz, a quien llamó “ángel”.

“Te amaré siempre, Hayden. Descansa en paz, ángel. Te extrañaremos profundamente” Paris Hilton

Hayden Panettiere consideraba a Paris Hilton como una hermana

Hayden Panettiere describió a Paris Hilton en su libro This is me: A Reckoning como una “hermana mayor”, la cual la cuidó durante las fiestas a las que acudió a los 17 años.

La actriz mencionaba que al asistir a fiestas de celebridades se sentía intimidada y Paris Hilton la acogió, además de cuidarla durante estos eventos.

Además, Hayden Panettiere defendió la imagen de Paris Hilton y aseguró que era una mujer muy inteligente , más allá de la creencia de que era una mujer artificial.

Paris Hilton y Hayden Panettiere afrentaron juntas el acoso de los paparazzi, por lo que tuvieron una conexión profunda.

Fans de Hayden Panettiere mostraron su apoyo a Paris Hilton por la pérdida de su amiga.