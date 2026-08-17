Hayden Panettiere se convirtió en madre en diciembre de 2014, pero tuvo que ceder la custodia de su hija cuando tenía 4 meses de nacida a su padre, Wladimir Klitschko.

La actriz reveló en diversas entrevistas que una de las etapas más duras de su vida fue entregar la custodia de su hija, pero sabía que era necesario para superar sus problemas.

La custodia de la hija de Hayden Panettiere quedó en manos de su expareja, ya que la actriz tenía depresión postparto y alcoholismo.

Esta es la razón por la que Hayden Panettiere cedió la custodia de su hija

Hayden Panettiere y Wladimir Klitschko estaban comprometidos y en espera de su primera hija, a quien llamaron Kaya Evdokia Klitschko.

La actriz reveló que vivió un embarazo complicado, pues los médicos estaban preocupados por el desarrollo de su bebé, ya que podía presentar microcefalia y discapacidad cognitiva.

Hayden Panettiere contó que su parto fue complicado y los médicos tuvieron que activar código rojo, ya que tras 3 horas de cirugía su sangre no coagulaba.

Hayden Panettiere (@haydenpanettiere / Instagram)

Tras el complicado momento, Hayden Panettiere presentó depresión postparto y ella lo ignoraba, por lo que comenzó a beber para poder enfrentar su trabajo y estado emocional.

Hayden Panettiere decidió ceder la custodia de su hija cuando tenía 4 meses de nacida, ya que padecía depresión y adicción al alcohol y opioides.

Fue Wladimir Klitschko quien le dio los papeles para cederle la custodia y, aunque Hayden Panettiere tenía los recursos para pelearla, decidió que lo mejor para su hija era que ella se recuperara.

La muerte de Hayden Panettiere revive su historia con Kaya Evdokia Klitschko

Actualmente, la hija de Hayden Panettiere tiene 11 años y sigue viviendo con su padre, pero el vínculo entre ella fue descrito por la actriz como fuerte y único.

Hayden Panettiere describía a su hija como única y llena de talentos, pues habla diversos idiomas y practica deportes como skye, equitación entre otras actividades.

La actriz viajaba constantemente a Ucrania para ver a su hija y tenía comunicación por FaceTime.