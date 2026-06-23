Jérémy Doku, destacado delantero belga que actualmente brilla en el Manchester City, es parte de la selección de Bélgica en el Mundial 2026.

El nombre de Jérémy Doku se viralizó luego de que abandonó temporalmente la concentración de su selección durante el Mundial 2026 para presenciar el nacimiento de su hijo.

¿Quién es Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

Jérémy Baffour Doku es un futbolista profesional belga que nació el 27 de mayo de 2002 en Amberes.

Doku es de ascendencia ghanesa y proviene de una familia de deportistas; su padre, David, fue atleta. Su hermano, Jefferson, también pasó por la academia del Anderlecht.

Actualmente se desempeña como delantero o extremo izquierdo en el Manchester City F. C. de la Premier League de Inglaterra.

Jeremy Doku, futbolista de Bélgica (@jeremydoku / Instagram )

Jeremy Doku ha sido noticia durante el Mundial 2026 por abandonar temporalmente la concentración de su selección en Estados Unidos para viajar a Londres y asistir al nacimiento de su hijo.

A pesar de algunas críticas externas por esta decisión, recibió el respaldo total de la federación belga y de sus compañeros, reincorporándose al equipo el 23 de junio en Seattle para continuar con la competición.

¿Cuántos años tiene Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

Jeremy Doku tiene 24 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

Jeremy Doku se encuentra casado con Shireen.

Jeremy Doku, futbolista de Bélgica (@jeremydoku / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

Jeremy Doku es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

Jeremy Doku tiene un hijo llamado Praise, que nació en junio del 2026 en Inglaterra.

Jeremy Doku, futbolista de Bélgica (@jeremydoku / Instagram )

¿Qué estudió Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

La formación de Jeremy Doku se centró principalmente en el ámbito deportivo, por lo que desde una temprana edad se desarrolló en academias profesionales.

¿En qué ha trabajado Jeremy Doku, futbolista de Bélgica?

Jeremy Doku comenzó su formación futbolística a temprana edad en clubes como el KVC Olympic Deurne y el Beerschot, antes de unirse a la academia del RSC Anderlecht en 2012.

Debutó profesionalmente en noviembre de 2018 a los 16 años en Anderlecht, durante su estancia en el club belga anotó 6 goles en 37 partidos.

Fue traspasado al club francés Stade Rennais por 26 millones de euros, donde marcó 12 goles en 92 encuentros.

Jeremy Doku se unió al equipo inglés Manchester City en agosto de 2023 con un contrato hasta 2028, ha ganado títulos como la Premier League, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Es una pieza clave en la selección de Bélgica, con la que debutó el 5 de septiembre de 2020 ante Dinamarca.

Ha representado a su país en torneos de gran relevancia como la Eurocopa 2020, la Eurocopa 2024 y las Copas del Mundo de 2022 y 2026.

Hasta junio de 2026, registra 44 partidos internacionales y 7 goles.