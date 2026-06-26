Mohamed Salah ha tenido un impacto histórico en la selección de Egipto al ser clave para lograr su primera victoria en el Mundial 2026.

Es un delantero que se ha destacado en el Liverpool por su velocidad, habilidad y gran cuota goleadora, convirtiéndolo en uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

¿Quién es Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly nació el 15 de junio de 1992 en Nagrig, Egipto.

Mohamed Salah, futbolista de Egipto (@mosalah / Instagram )

Es un futbolista profesional ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores de su generación y uno de los más grandes extremos de todos los tiempos.

Apodado como el “Rey Egipcio” o el “Faraón”, Salah se desempeña como delantero y es el capitán de la selección nacional de Egipto.

Es conocido como el “Creador de la Felicidad” en su pueblo natal, Nagrig, donde ha financiado la construcción de escuelas, hospitales, unidades de ambulancia y plantas de tratamiento de agua.

¿Cuántos años tiene Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah se encuentra casado con Magi Sadeq.

¿Qué signo zodiacal es Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah es del signo zodiacal Géminis.

Mohamed Salah, futbolista de Egipto (@mosalah / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah tiene dos hijas con su esposa Magi Sadeq: Makka y Kayan.

¿Qué estudió Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah se dedicó al futbol profesional desde su juventud.

¿En qué ha trabajado Mohamed Salah, futbolista de Egipto?

Mohamed Salah comenzó su carrera profesional en el club egipcio Al Mokawloon en 2010. Tras destacar en su país, inició su etapa europea en el Basilea de Suiza (2012-2014), donde ganó dos ligas.

Posteriormente, tuvo un paso por el Chelsea (donde no contó con muchos minutos), y fue cedido a la Fiorentina y luego a la Roma, club que finalmente lo fichó de forma permanente en 2016.

En 2017, Salah se unió al Liverpool FC, donde alcanzó el reconocimiento mundial absoluto.

En Anfield, se convirtió en una pieza fundamental para la conquista de títulos históricos, incluyendo la UEFA Champions League (2019) y la Premier League (2020), el primer título de liga del club en 30 años.

A lo largo de su estancia, rompió múltiples récords, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del Liverpool en la Premier League y el máximo goleador extranjero en la historia de dicha competición.

En marzo de 2026, anunció que dejaría el club al finalizar la temporada 2025-2026.

Mohamed Salah es el estandarte del fútbol egipcio, bajo su liderazgo, Egipto clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2018 tras 28 años de ausencia, y también a la Copa Mundial de 2026.

Es el máximo goleador de Egipto en la historia de los Mundiales y en las eliminatorias mundialistas africanas. Además, ha sido subcampeón de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones (2017 y 2021).

Ha finalizado en el top 5 de las votaciones del Balón de Oro en varias ediciones (3.º en 2018 y 2021; 4.º en 2025).

Es el primer jugador en la historia en ganar el premio al Jugador del Año de los Jugadores de la PFA en tres ocasiones (2018, 2022, 2025).

Ha ganado cuatro Botas de Oro de la Premier League. Posee el récord de más goles anotados en una temporada de 38 partidos de la Premier League (32 goles en 2017-18).

Fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2019.