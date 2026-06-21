Bélgica e Irán no lograron imponerse en su segundo partido del Grupo G del Mundial 2026.

Marcador: Bélgica 0-0 Irán.

El encuentro, dejó a la Selección de Bélgica e Irán con dos puntos y seguirán en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, donde comparten sector con Nueva Zelanda y Egipto.

Bélgica vs Irán: así fue el partido del Grupo F del Mundial 2026

El partido Bélgica vs Irán terminó con empate 0-0 debido a que ninguna de las dos selecciones logró imponerse en el encuentro.

Ambos equipos se quedaron con 2 puntos cada uno, por lo que tendrán que esperar al resultado de Egipto vs Nueva Zelanda para conocer si tienen una última oportunidad para avanzar a la siguiente fase.

Bélgica e Irán no se hicieron daño. (Gregory Bull / AP Photo/Gregory Bull)

¿Cuándo vuelven a jugar Bélgica e Irán en el Mundial 2026?

Bélgica disputará su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante Nueva Zelanda el próximo 26 de junio con el objetivo de lograr los tres puntos.

En tanto, Irán, quien todavía tiene posibilidades de calificar a la siguiente fase, jugará su último juego ante Egipto el 26 de junio.

El duelo por el liderato del Grupo G quedará entre Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto, quienes intentarán ganar sus respectivos encuentros para tomar el primer lugar del sector de la Copa Mundial de la FIFA.