Mohamed Salah pondrá punto final a su historia como delantero de Liverpool al final de la temporada.

Será el final de una etapa de nueve años con Liverpool en Anfield, tras lo que se estableció como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés en la Premier League.

“Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield” Liverpool

¿Por qué deja Mohamed Salah a Liverpool?

El club Liverpool informó el martes 24 de marzo que Mohamed Salah llegó a un acuerdo para dejar el equipo de la Premier League antes de que expirara su contrato.

Liverpool explicó que el delantero egipcio manifestó su deseo de hacer este anuncio a los aficionados del club a la mayor brevedad posible, para ofrecer transparencia sobre su futuro.

Respeto y gratitud busca ofrecer Mohamed Salah con el anticipado adiós a Liverpool, equipo con el que se convirtió en leyenda de la Premier League.

El 6 de diciembre pasado, Salah desató la polémica con unas declaraciones contra Arne Slot, el entrenador de Liverpool.

Salah estaba molesto por su suplencia en plena crisis del equipo, después habló con el DT, fue a la Copa África y regresó a ser titular con Liverpool.

Liverpool anuncia la salida de Mohamed Salah (@LFC)

¿Cuál es el legado de Mohamed Salah con Liverpool?

Mohamed Salah, de 33 años de edad, ha marcado 255 goles en 435 partidos con Liverpool.

El delantero egipcio se ha consagrado dos veces campeón en la Premier League con Liverpool, además de sumar una Champions League en su brillante palmarés con el club inglés.

¿Dónde jugará Mohamed Salah tras dejar a Liverpool?

Tras dejar a Liverpool, equipo al que llegó procedente de la Roma en 2017, Mohamed Salah tendrán muchas opciones para continuar con su carrera.

Salah, que hace un año renovó hasta 2027, acompañó el vídeo de imágenes de algunos de sus goles como jugador de Liverpool, con cánticos de la afición dedicados a él.

“Hola a todos. Desafortunadamente, el día ha llegado. Esta es la primera parte de mi despedida del Liverpool. Dejaré el Liverpool a final de temporada”, sentenció.