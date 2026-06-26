Kevin De Bruyne, nacido el 28 de junio de 1991 en Drongen, Bélgica, es considerado uno de los mediocampistas más completos de su generación.

Apodado “Tintín”, destaca por su visión periférica, precisión en los pases y capacidad para jugar en múltiples posiciones ofensivas.

Tras brillar en el Manchester City, donde conquistó seis Premier Leagues y una Champions League, se unió al Napoli en 2025.

Capitán de la “generación dorada” de Bélgica, ha sido pieza clave en cuatro Mundiales, incluido el de 2026.

Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica (@kevindebruyne / Instagram )

¿Quién es Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Kevin De Bruyne es un futbolista profesional belga que nació el 28 de junio de 1991 en Drongen.

Actualmente juega como centrocampista en la S. S. C. Napoli de la Serie A italiana y es una figura emblemática de la selección de Bélgica.

Es ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores de su generación y uno de los mediocampistas más destacados en la historia de la Premier League.

Kevin De Bruyne es descrito frecuentemente como un futbolista “completo” por su visión de juego, técnica y capacidad física.

Es considerado el “arquitecto” o cerebro del equipo debido a su excepcional visión periférica y precisión en los pases.

Aunque juega principalmente como mediapunta o interior, puede desempeñarse como extremo, segundo delantero o mediocentro organizador.

Destaca por su capacidad para filtrar balones en espacios reducidos, su potente disparo de larga distancia y su manejo de ambas piernas.

Kevin De Bruyne es apodado “Tintín” por su parecido con el famoso personaje de cómic belga.

¿Cuántos años tiene Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Kevin De Bruyne tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Kevin De Bruyne está casado con Michele Lacroix desde 2017.

Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica (@kevindebruyne / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Kevin De Bruyne es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Kevin De Bruyne y Michele Lacroix tienen tres hijos: Mason Milian, Rome y Suri.

¿Qué estudió Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Kevin De Bruyne completó su educación básica en Bélgica de manera paralela a su formación futbolística.

Adicionalmente, el mediocampista amplió sus estudios deportivos al graduarse con la Licencia A de entrenador de la UEFA, tras iniciar su formación técnica en 2019.

¿En qué ha trabajado Kevin De Bruyne, futbolista de Bélgica?

Comenzó su formación en el KVV Drongen y el KAA Gent antes de unirse al KRC Genk en 2005, donde debutó profesionalmente en 2009 y ganó la liga belga en la temporada 2010-11.

En 2012 fichó por el Chelsea, pero fue utilizado poco y cedido al Werder Bremen, donde destacó anotando 10 goles en la Bundesliga.

En 2014 se unió al VfL Wolfsburg, donde se convirtió en el Mejor Jugador de la Bundesliga y estableció un récord de 21 asistencias en una temporada, siendo vital para ganar la Copa de Alemania 2014-15.

Kevin De Bruyne se unió en 2015 al Manchester City por una cifra récord en ese momento de 54 millones de libras.

Durante una década con los Citizens, ganó seis títulos de la Premier League, cinco Copas de la Liga, dos FA Cups y la UEFA Champions League 2022-23, completando un triplete continental.

Dejó el club en 2025 como el máximo asistente de su historia con 177 pases de gol.

En junio de 2025 se incorporó al Napoli como agente libre, donde ha seguido siendo una pieza clave a pesar de sufrir una lesión grave en el muslo a finales de 2025 que lo mantuvo fuera varios meses.

Kevin De Bruyne es el líder de la denominada “generación dorada” de Bélgica, ha representado a su país en los Mundiales de 2014, 2018 (donde obtuvo el tercer lugar), 2022 y ha sido convocado para el Mundial de 2026.