Cristiano Ronaldo fue suspendido de manera provisional por la Federación Portuguesa de Fútbol tras abandonar la concentración de su selección en la Nations League.

Tras esa decisión, el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol analiza una sanción definitiva que podría ser de uno a seis meses de suspensión para CR7.

Además, Cristiano Ronaldo recibiría una multa económica de acuerdo a lo que señale el reglamento disciplinario interno.

El motivo de la sanción para Cristiano Ronaldo

Durante la reciente Fecha FIFA y después de la victoria de Portugal 2-1 ante Noruega, duelo en el que Cristiano Ronaldo fue suplente, el delantero acusó al director técnico Jorge Jesus, de incumplir un acuerdo sobre su participación en la selección.

Tras entender como una falta a la palabra del estratega, CR7 decidió abandonar la concentración de la Selección de Portugal antes del partido contra Dinamarca en Copenhague.

Cristiano Ronaldo explicó sus razones y ofreció disculpas a los aficionados por haber dejado a la selección, asumiendo la sanción que puede recibir.

Cristiano Ronaldo llegó a 980 goles como profesional (Str / AP)

Reaparece Cristiano Ronaldo con gol en la Liga de Arabia

En medio de la polémica con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo repareció con el All-Nassr donde fue recibido por los hinchas con una bandera y carteles de apoyo.

En respuesta, “El Bicho” respondió como mejor sabe hacerlo y anotó su gol número 980 como profesional en el partido ante Al Draih.

El gol de Cristiano fue el primero en el triunfo de 3-0 de su equipo, que se mantiene en la pelea por el liderato de la competencia.