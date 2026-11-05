Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo del futbol este jueves 5 de noviembre al anunciar su retiro definitivo de la Selección de Portugal, equipo al que representó durante 23 años y con el que construyó una de las carreras más exitosas de la historia.

“Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo.” Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, compartió la noticia de su retiro de la selección de Portugal mediante un mensaje en redes sociales, donde expresó su agradecimiento por haber vestido la camiseta nacional y aseguró que llegó el momento de entregarla a las nuevas generaciones.

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