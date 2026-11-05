La despedida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal provocó reacciones en el mundo del futbol, incluida la de la FIFA World Cup, cuya cuenta oficial publicó un mensaje de agradecimiento para reconocer la histórica carrera del delantero portugués.

Con la frase “Thank you, Cristiano” (Gracias, Cristiano), la cuenta de la Copa Mundial de la FIFA acompañó su publicación con una ilustración de CR7 en la que aparecen dos versiones del futbolista, identificadas con los emblemáticos dorsales 7 y 17.

FIFA reconoce el legado de Cristiano Ronaldo tras su retiro de Portugal

La publicación de la FIFA hacia Cristiano Ronaldo tras anunciar su salida de la selección de Portugal, también se convirtió en un homenaje a la trayectoria del atacante, quien recibió el reconocimiento de aficionados que destacaron su legado y lo calificaron como el GOAT (el mejor de todos los tiempos).

El mensaje de la FIFA hacia Cristiano Ronaldo acumuló más de 91 mil likes y numerosas respuestas, en una muestra del impacto que tuvo el anuncio de su despedida internacional.

FIFA despide a Cristiano Ronaldo tras anunciar su retiro de la selección de Portugal (@FIFAWorldCup / X)

Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, después de 23 años de representar a su país, esto en un mensaje compartido en redes sociales de despedida en el que reconoció que llegó el momento de entregar el histórico número 7 a las nuevas generaciones.

El delantero, de 41 años, cierra así una etapa que comenzó en agosto de 2003 y en la que disputó 234 partidos internacionales, con un impresionante registro de 146 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección portuguesa.

Durante su trayectoria, Cristiano Ronaldo también consiguió importantes títulos, entre ellos la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones, en 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal (Kai Pfaffenbach/File Photo/ REUTERS)

La despedida de FIFA y el reconocimiento a CR7

El homenaje de la FIFA World Cup se suma a las muestras de reconocimiento que ha recibido Cristiano Ronaldo tras confirmar su retiro internacional de la selección de Portugal. Su publicación recuerda que, más allá de los récords y los trofeos, el portugués construyó una carrera que marcó a distintas generaciones de aficionados.

Aunque su etapa con Portugal llegó a su fin, Cristiano Ronaldo continuará su carrera a nivel de clubes, mientras su legado con la selección queda registrado en la historia del futbol mundial.