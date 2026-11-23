La aprobación ciudadana de Claudia Sheinbaum registró un repunte durante la tercera semana de noviembre de 2026, de acuerdo con una encuesta de MetricsMx que también exploró la opinión pública sobre temas económicos y de política migratoria.

Además de evaluar el respaldo a la presidenta de México, la encuesta midió las preferencias de la población respecto a una posible reducción de impuestos a los combustibles y las posturas frente a las presiones comerciales vinculadas al flujo migratorio hacia Estados Unidos.

Los resultados ofrecen una fotografía del clima político y social actual en México.

Encuesta: Claudia Sheinbaum tiene 70.5% de aprobación y 46.8% apoya reducir impuestos a la gasolina Magna (SDPnoticias)

Sube aprobación de Claudia Sheinbaum en la tercera semana de noviembre

En la tercera semana de noviembre de 2026, Claudia Sheinbaum registró un nivel de aprobación ciudadana del 70.5%.

El nivel de aprobación a la labor presidencial mostró un repunte significativo al situarse en 70.5%, integrado por un 57.0% de ciudadanos que afirman aprobar “mucho” su desempeño y un 13.5% que la aprueba “algo”.

Por su parte, la desaprobación total se ubicó en un 19.2%, desglosada en un 16.4% que desaprueba “mucho” y un 2.8% que desaprueba “algo”, mientras que un 7.6% adoptó una postura neutral de “ni aprueba, ni desaprueba” y un 2.7% declaró no saber.

Este resultado refleja una recuperación del respaldo popular respecto a la semana anterior, cuando la aprobación se había colocado en 68.1% (57.8% “aprueba mucho” y 10.3% “aprueba algo”) frente a una desaprobación del 23.6%.

Aprobación de Claudia Sheinbaum repunta en la tercera semana de noviembre de 2026 (SDPnoticias)

Encuesta revela qué opinan los mexicanos sobre combustibles y migración

Ante la hipótesis de que el gobierno federal solo pudiera reducir el impuesto a uno de los principales combustibles, un 46.8% de los encuestados opinó que debería dársele prioridad a la gasolina regular o magna, utilizada por la mayoría de los vehículos particulares.

En tanto, un 36.1% se pronunció a favor de priorizar el diésel, destinado al transporte de mercancías y alimentos.

Asimismo, un 6.8% manifestó que no se debería reducir el impuesto a ninguno de los dos combustibles y un 10.3% indicó no saber.

46.8% apoya reducir impuestos a la gasolina Magna (SDPnoticias)

En el ámbito de la política exterior y la seguridad fronteriza, la encuesta abordó las posturas sociales ante las presiones comerciales externas.

Ante la amenaza expresada por el gobierno estadounidense de incrementar los aranceles a los productos mexicanos a raíz del paso de caravanas migrantes, un 53.3% de la ciudadanía consideró que el gobierno de México debe reforzar los controles migratorios en el país para intentar evitar el alza arancelaria.

En contraste, un 21.1% sostuvo que se deben mantener los controles migratorios en su estado actual aun si Estados Unidos decide aumentar las tarifas comerciales, mientras que un 25.6% de los entrevistados declaró no saber.

Posturas frente a las presiones comerciales vinculadas al flujo migratorio hacia Estados Unidos (SDPnoticias)

Metodología de la encuesta MetricsMx

Encuesta telefónica con robot, realizada el 18 de noviembre de 2026 a 800 mayores de edad residentes de México.

Enviando preguntas y sus posibles respuestas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones.

Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de México, considerando también la distribución por entidad de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral residentes en México del 5 de noviembre de 2026.

Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y estado de residencia de la lista nominal del INE 5 de noviembre de 2026.

Las estimaciones tienen un margen de error máximo de +/-3.46% con un nivel de confianza del 95%.