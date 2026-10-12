El partido entre el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo y el Neftchi Fergana de Uzbekistán, se retrasó una hora el lunes en Riad, después de que la Defensa Civil de Arabia Saudí emitiera una alerta de seguridad.

Los aficionados que acudieron al Al-Awwal Park permanecieron en sus asientos mientras los equipos esperaban para el inicio del partido, correspondiente a la Liga de Campeones Elite de la AFC .

¿Por qué se retraso el partido de Cristiano Ronaldo?

El partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo se vio afectado por cuestiones extra futbolísticas.

La coalición liderada por Arabia Saudí interceptó y destruyó en dos ocasiones misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes hacia Riad.

Al menos tres explosiones pudieron escucharse la noche del lunes en la ciudad.

La Defensa Civil de Arabia Saudí, que había advertido a los residentes mediante alertas enviadas a sus teléfonos, señaló después que el peligro había pasado.

Cristiano Ronaldo celebra su gol 981 (@Cristiano)

El partido se jugó y Cristiano Ronaldo anotó su gol 981

El partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo sí se jugó y terminó ganando por 3-1, con gol incluido del portugués.

Cristiano Ronaldo dio otro paso rumbo a los mil goles al convertir el 2-0 del Al Nassr de Arabia Saudita.

CR7 lleva dos juegos consecutivos marcando después del escándalo que generó su salida de la concentración de la selección de Portugal y su explosiva carta contra el DT Jorge Jesus.

El triunfo sirve para recuperarse de la derrota por 0-4 ante el Al-Ain, en la anterior jornada del torneo.