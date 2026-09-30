La concentración de Portugal vivió horas de tensión después de que Cristiano Ronaldo abandonara al combinado nacional en medio de versiones sobre un desacuerdo con el seleccionador Jorge Jesus.

La polémica surgió tras la victoria ante Noruega en la Nations League, partido en el que el astro portugués permaneció en el banquillo durante los 90 minutos.

Su posterior salida del equipo alimentó las especulaciones sobre una ruptura con el cuerpo técnico, aunque el delantero se limitó a enviar un mensaje de apoyo a sus compañeros y a aplazar cualquier explicación.

Tras la conferencia de prensa del Seleccionador Nacional, y en el seguimiento de una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional. A su tiempo, diré la verdad a todos los Portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué. Ahora es tiempo de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción. Cristiano Ronaldo

¿Cómo surgió el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús?

La tensión entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, entrenador de Portugal, surgió durante el partido de la Nations League de la UEFA frente a Noruega, en el cual Portugal se impuso por 2-1.

CR7 se quedó en la banca los 90 minutos y no sumó tiempo de juego, lo que provocó su e frustración y su salida directa hacia los vestuarios al terminar el encuentro.

Publicación de Cristiano Ronaldo en las redes sociales

El detonante de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal

El detonante de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración e Portugal se dio tras una conversación con el Presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

“Ahora es el momento de desear suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo” Cristiano Ronaldo

CR7 señaló que en su momento dirá la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron su salida del equipo nacional.

Mientras tanto, deseó buena suerte a Portugal y a todos sus compañeros de equipo, sin excepción.