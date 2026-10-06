Cristiano Ronaldo habría condicionado su regreso a la Selección de Portugal, y no volvería al combinado luso mientras Jorge Jesus sea el director técnico.

Tras abandonar a Portugal en la reciente Fecha FIFA de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo no estaría dispuesto a aceptar una nueva convocatoria, según reportes de prensa.

De acuerdo a CNN Portugal, Cristiano Ronaldo puso como condición obligatoria la salida de Jorge Jesus para volver a vestir la camiseta de Portugal.

Cristiano Ronaldo dejó a Portugal en la UEFA Nations League (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

El motivo del conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo fue relegado a la banca por el entrenador de Portugal en el segundo partido de la Nations League, situación que molestó al delantero estela, que previo al partido ante Dinamarca decidió abandonar la concentración.

Jorge Jesus intentó calmar la situación diciendo que había sido un malentendido, y dijo que Cristiano Ronaldo podría volver en la siguiente convocatoria de Portugal.

Jorge Jesus tiene que solucionar su problema con Cristiano Ronaldo (cortesía)

¿Cuándo es la siguiente convocatoria de Portugal?

Alejado de la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo reportó con su equipo, el Al-Nassr FC, para continuar con la temporada, dejando abierta la duda sobre su futuro con el representativo de su país.

La situación deberá analizarse por todas las partes en las siguientes semanas, antes de que aparezca la siguiente convocatoria oficial de Portugal en el mes de noviembre.